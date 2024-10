Negli ultimi giorni, Google ha finalmente reso disponibile la versione stabile di Android 15 per i dispositivi Pixel supportati. Introducendo in più anche diverse novità e correzioni. L’aggiornamento però ha portato anche alcune criticità. Come funzioni annunciate ma ancora mancanti e bug riscontrati dagli utenti. Con Android15 ancora in fase di assestamento, l’attenzione si sposta già sulla prossima versione, ovvero Android 16. L’innovazione dovrebbe portare importanti cambiamenti, soprattutto per le Impostazioni rapide. A tal proposito Google è al lavoro su una possibile riorganizzazione del pannello di queste impostazioni. Uno strumento di uso quotidiano per molte persone, con l’obiettivo di renderlo più funzionale e intuitivo.

Quando arriverà Android 16? probabile debutto nel 2025

Secondo le ultime indiscrezioni, Android 16 potrebbe introdurre un sistema di categorie per organizzare i vari “quick tile” nelle Impostazioni rapide. Proprio come emerge dal codice della versione Beta 3 di Android15 QPR1. I pulsanti per le azioni rapide potrebbero essere suddivisi in categorie. Tra cui “Accessibilità”, “Connettività”, “Display”, “Privacy”, “Fornito da app”, “Sconosciuto” e “Utilità”. Una simile organizzazione permetterebbe di accedere rapidamente alle funzioni desiderate, senza dover scorrere un lungo elenco.

Non è ancora certo quando Android 16 e le sue novità saranno disponibili. Ma è improbabile che Google introduca cambiamenti così importanti con un semplice aggiornamento di Android15. Si prevede piuttosto che questi miglioramenti possano fare il loro debutto nel 2025. Insieme al lancio ufficiale della nuova versione del sistema operativo. La riorganizzazione delle Impostazioni rapide, una volta resa disponibile, renderà l’esperienza d’uso più snella e ordinata, con un accesso facilitato alle funzioni principali. Gli utenti che attendono con ansia questo rinnovamento possono aspettarsi una maggiore efficienza e comodità. Particolarmente apprezzabili per chi è abituato a personalizzare spesso il pannello delle Impostazioni rapide. Detto ciò non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo e vedere se il tutto rispetterà le aspettative.