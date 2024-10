Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) sono ormai sempre più comuni sulle vetture che le case costruttrici portano sul mercato automobilistico. Lo sviluppo di nuove tecnologie e, conseguentemente, di auto sempre più efficienti e innovative consentono alle case automobilistiche di conquistare un numero sempre maggiore di utenti.

Al fine di testare l’efficienza in autostrada e, dunque, l’affidabilità dei nuovi sistemi di assistenza alla guida presenti sulle auto, Euro NCAP ha messo alla prova alcune vetture, tra queste BMW i5, Mercedes Classe C, Volkswagen ID.7. Scopriamo insieme qual è stato il risultato dei test.

ADAS: Euro NCAP testa alcuni veicoli

Come anticipato, sono molti ormai i costruttori che decidono di implementare sulle proprie vetture tecnologie del tutto innovative. Nel caso dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (anche noti come ADAS) hanno lo scopo di migliorare la sicurezza a bordo del veicolo.

Al fine di valutarne l’efficienza in autostrada, Euro NCAP ha deciso di testare 5 veicoli e dunque BMW i5, Mercedes Classe C, Volkswagen ID.7, Volvo EC40 e BYD ATTO 3. Risultati definiti molto buoni per la BMW i5 e la Mercedes Classe C. Entrambe le vetture, infatti, sono riuscite a contraddistinguersi durante i test grazie al valido controllo laterale e della velocità. La Mercedes, ad esempio, ha mostrato di aver un buon sistema di Safety Backup con un arresto controllato adeguato nel caso in cui il conducente dovesse risultare momentaneamente poco attivo.

Valutazione buona, invece, per la ID.7 della casa automobilistica di Wolfsburg e per la Volvo EC40. Una valutazione di “non consigliata” da parte di Euro NCAP per la BYD Atto 3. Quest’ultima vettura sembrerebbe infatti avere un sistema di controllo della velocità non adeguatamente in grado di leggere i segnali. Punteggio modesto invece per quanto riguarda l’Assistance Competence.

Dunque, come affermato dall’ADAS & AD Technical Manager di Euro NCAP, i moderni sistemi implementati sulle auto possono consentire una guida in condizioni di sicurezza ma creare rischi in determinate situazioni in cui mostrano dei limiti nel funzionamento.