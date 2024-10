Kunpeng: la nuova frontiera delle batterie targata Chery

Chery ha recentemente annunciato la creazione di Kunpeng. Cos’è? Si tratta di una nuova azienda interamente dedicata alla produzione di batterie. La Chery vuole con evidenza impegnarsi al massimo investendo strategicamente nella mobilità elettrica. Kunpeng produrrà diverse di batterie. Ci saranno le tradizionali LFP (litio-ferro-fosfato) e quelle innovative allo stato solido.Tutto il lavoro è atto a guadagnare per la Chery un’indipendenza nel settore delle batterie oltre che a soddisfare l’aumento della domanda nel mercato dei veicoli elettrici.

Ma quali vantaggi porterà questa scelta? Le batterie LFP di Kunpeng, che utilizzeranno celle prismatiche, promettono un’autonomia di 200-600 km. Queste avranno poi una densità energetica tra 120 e 160 Wh/kg. La casa automobilistica prevede inoltre di produrre batterie agli ioni di litio con celle cilindriche, prismatiche e a sacchetto. La forma è progettata appositamente per offrire performance diverse a seconda dell’applicazione. Le versioni cilindriche dovrebbero arrivare fino a 1.200 km di autonomia, mentre le prismatiche e a sacchetto offriranno una capacità che raggiunge gli 800 km.

La sfida delle batterie allo stato solido

Chery è impegnata nello sviluppo di batterie allo stato solido con una densità energetica che potrebbe superare i 400 Wh/kg entro il prossimo anno, con il traguardo dei 600 Wh/kg. Queste, ancora in fase di test, potrebbero assicurare un’autonomia fino a 1.500 km. Sarebbe un vero passo avanti verso la mobilità a lungo raggio. Ma un’autonomia simile sarà realmente accessibile entro pochi anni?

Un’altra caratteristica chiave delle batterie Kunpeng sarà la ricarica ultrarapida. Grazie a una capacità di ricarica a 6C, sarà possibile ottenere 400 km di autonomia in soli cinque minuti. Una vera svolta per chi ha necessità di ricaricare in tempi brevi. Queste batterie sono anche progettate per lavorare in condizioni climatiche estreme. Hanno infatti un range di temperatura che va dai -40 ai +65 gradi. Oltre ad alimentare i propri veicoli elettrici e ibridi, Chery ha dichiarato che Kunpeng inizierà a vendere le sue batterie anche ad altri costruttori in futuro. La sua strategia dimostra l’importanza dell’autonomia produttiva per “combattere” in un mercato competitivo e in rapida evoluzione.