1Mobile lancia un’offerta imperdibile per chi cerca un piano dati generoso con connessione 5G. La nuova promozione “Speed 5G 120” offre 120GB di navigazione in 5G a un costo mensile di 7,90€. Ma il primo mese sarà gratuito per i nuovi clienti che effettuano la portabilità. In aggiunta, potrete usufruire di minuti illimitati verso numeri nazionali e 50 SMS. Insieme alla possibilità di chiamate dall’estero a un prezzo super agevolato fino al 31 ottobre 2024.

L’attivazione della promo è semplice e può essere effettuata online o nei punti vendita ufficiali, disponibili su tutto il territorio. Per chi acquista una nuova SIM, il costo di attivazione è di 7€. Mentre per chi effettua la portabilità è ridotto a 5€. Questa offerta si rinnova automaticamente ogni mese. Ma è importante ricordare che il traffico non utilizzato non sarà cumulabile nei mesi successivi.

1Mobile: condizioni e vantaggi del Piano Speed 5G 120

Oltre alla navigazione in 5G, per usufruire al meglio dell’offerta è necessario soddisfare alcuni requisiti tecnici. Altrimenti la connessione sarà disponibile in 4G. In caso di superamento del limite mensile di traffico, è possibile continuare a navigare al costo di 0,50€ ogni 100MB. La rete 5G di 1Mobile sfrutta l’infrastruttura Vodafone, garantendo un’ampia copertura sul territorio nazionale.

Il piano prevede però alcune limitazioni. Ovvero il traffico è illimitato verso i numeri nazionali, ma è soggetto a un utilizzo corretto e personale. Proprio come indicato nelle condizioni contrattuali. In più potrebbe non essere compatibile con alcuni dispositivi. Come gli smartphone Blackberry con sistema operativo Blackberry OS e alcuni modelli di Brondi e Wiko, per motivi di limitazioni tecniche. In caso di credito insufficiente, l’offerta verrà sospesa fino al completamento della ricarica.

Insomma con Speed 5G 120, 1Mobile si posiziona come operatore di riferimento per chi cerca una soluzione dati abbondante e conveniente. Tutto ciò con la sicurezza di una connessione veloce e affidabile.