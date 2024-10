Nubia sta lavorando allo sviluppo di due smartphone top di gamma che saranno presentati in anteprima per il mercato cinese. I due terminali appartengono alle principali linee di prodotto del brand e saranno il Nubia Z70 Ultra e il Red Magic 10 Pro.

Il modello Z70 Ultra farà parte della famiglia di flagship del produttore mentre il Red Magic 10 Pro sarà incentrata sul gaming. Per entrambi, l’unica certezza sembra essere la presenza del SoC Snapdragon 8 Elite appena presentato da Qualcomm.

Stando a quanto dichiarato dal noto leaker Digital Chat Station (DCS), Nubia non si limiterà solo a questi device come smartphone di riferimento per la nuova generazione. Infatti, l’azienda sta lavorando anche al debutto del Red Magic 10 Ultra.

Nubia si sta preparando a due mesi intensi che permetteranno di svelare tanti device top di gamma spinti dal SoC

Questo dispositivo, a giudicare dal nome, si configura come il top di gamma assoluto per la linea di smartphone da gaming del produttore. Per conquistare il suffisso Ultra, ci aspettiamo caratteristiche tecniche di rilievo e mai viste prime nella serie.

In particolare, il leaker indica la possibilità di un display pensato per agevolare i giocatori più incalliti. Infatti, il pannello potrebbe raggiungere i 7 pollici, il Red Magic 10 Ultra una vera e propria console portatile. Inoltre, per garantire la massima immersività, Nubia utilizzerà l’ultima versione di fotocamera frontale UDC integrata sotto il display.

Anche la batteria sarà gigantesca, con una capacità in grado di raggiungere un valore tra 6.600mAh a 7.000mAh. Se le indiscrezioni saranno confermate, lo smartphone potrà supportare lunghissime sessioni di gaming senza doverlo ricaricare.

Molte delle tecnologie utilizzate dal brand sul Red Magic 10 Ultra saranno presenti alche sul Nubia Z70 Ultra. Nonostante il device non sarà così estremo, possiamo aspettarci la presenza della fotocamera frontale integrata sotto il display e il chipset Qualcomm più potente di sempre oltre che dell’intero panorama mobile. Il display sarà leggermente più piccolo ma comunque arriverà a misurare circa 6,9 pollici. Ci aspettiamo il debutto a novembre per la serie Red Magic 10 e a dicembre per la gamma Nubia Z70.