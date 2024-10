Il produttore tech Oppo continua a sfornare nuovi prodotti. Dopo la nuova serie di smartphone top di gamma Oppo Find X8, infatti, l’azienda ha da poco presentato ufficialmente anche il suo nuovo tablet di punta. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Oppo Pad 3 Pro. Come da tradizione dell’azienda, ci troviamo di fronte ad un prodotto molto prestante e di estrema qualità. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Oppo presenta ufficialmente il nuovo tablet top Oppo Pad 3 Pro

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo tablet di fascia alta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo Pad 3 Pro, nuovo tablet che va ad affiancare anche la nuova serie di smartphone top di gamma Oppo Find X8. Il nuovo tablet dell’azienda può vantare la presenza di un ampio display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 12.1 pollici e presenta una frequenza di aggiornamento esagerata pari a ben 144Hz.

Sul retro la backcover è realizzata in alluminio, con un piccolo modulo fotografico di forma circolare. Gli utenti potranno scegliere tra due colorazioni, ovvero Night Blue e Dawn Gold. Dal punto di vista prestazionale, invece, sotto al cofano troviamo uno dei potenti processori di casa Qualcomm Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8 Gen 3 e questo sarà affiancato da tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage interno. Il nuovo tablet dell’azienda può inoltre contare sulla presenza di una grande batteria con una capienza pari a 9510 mah. Per quanto riguarda il software, troviamo installato a bordo Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS in versione 14.1.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo Oppo Pad 3 Pro sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese. I prezzi partiranno da circa 430 euro al cambio attuale per la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.