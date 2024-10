Vodafone Silver: tornano due offerte fino a 200 GB al mese

L’obiettivo resta come al solito quello di fare fuori la concorrenza che ormai da diverso tempo riesce a dominare siccome si nasconde dietro due fazioni molto ben organizzate che sono rappresentate dai gestori virtuali e da Iliad. Come sempre Vodafone destina le sue offerte a diversi utenti ma non a tutti e inoltre c’è da dire che con grande probabilità queste soluzioni dureranno ancora per diverse settimane.

Capita molto spesso che le persone si ritrovino ad avere a che fare con soluzioni dai prezzi molto bassi ma quando c’è la qualità, mista ovviamente a quantità e convenienza, tutti corrono a cambiare gestore. Potrebbe essere questa la volta buona per Vodafone: il gestore vuole assolutamente ritornare in auge con le sue migliori promozioni mobili che fanno parte della gamma Silver. Al loro interno sono previsti ovviamente tutti i contenuti migliori, esattamente come stanno facendo gli altri gestori. Rispetto al passato, Vodafone ha deciso di mettere in piedi una vera e propria strategia vincente, fatta di opportunità straordinarie. Le offerte sono due e includono più o meno gli stessi contenuti ma con differenze sostanziali.

Vodafone supera le aspettative con il ritorno delle sue offerte Silver

La prima delle due promozioni mobili costa pochissimo, solo 7,99 € al mese. Al suo interno ecco la connessione mobile in 4G con 100 giga ma soprattutto ecco minuti senza limiti e 200 SMS. Per concludere non poteva mancare la versione superiore proposta da Vodafone, quella con 150 giga in 4G e sempre con gli stessi minuti e messaggi disponibili. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Oltre a tutto, c’è da fare un appunto fondamentale: le offerte appena descritte possono essere scelte solo da chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale. L’obiettivo di Vodafone infatti è proprio quello di riuscire a mettere i bastoni tra le ruote ai suoi principali rivali che consistono nelle suddette aziende. Il primo mese inoltre costa solo 5 € in entrambi i casi, sia con la prima che con la seconda offerta.