La piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta e senza un po’ di dubbio WhatsApp, il merito di questa popolarità va sicuramente alla facilità e comodità di utilizzo dell’applicazione ma allo stesso tempo alle sue funzionalità decisamente utili e accattivanti che ogni mese vengono aggiornate grazie al team di sviluppo che lavora costantemente al miglioramento dell’applicazione.

Un dettaglio che sicuramente conoscerete e il legame indissolubile che coinvolge WhatsApp e la nostra rubrica contatti, l’applicazione ha infatti da sempre sfruttato la sincronizzazione con quest’ultima per poter usufruire di una lista contatti che annoverasse tutti i numeri presenti all’interno del nostro telefono, ciò di fatto esponeva a molti rischi inerenti la memorizzazione di questi ultimi dal momento che si rischiava di perdere tutti i propri contatti a causa magari di un cambio telefono o della perdita di quest’ultimo.

D’ora in avanti non più così

A quanto pare, però questa dipendenza dalla nostra rubrica è destinata a cessare, sembra infatti che ‎WhatsApp stia lavorando ad un aggiornamento della propria applicazione nonché della propria piattaforma che consentirà una gestione indipendente dei propri contatti completamente distaccata dalla nostra rubrica, questi ultimi infatti verranno salvati all’interno di un database con tecnologia di archiviazione chiamata Identity Proof Linked Storage (IPLS), il quale a detta di Meta È molto sicuro e garantisce la totale privacy degli utenti, dal momento che i contatti sono criptati e accessibili solo al legittimo proprietario.

Tutto ciò è al momento già disponibile per WhatsApp web e per l’applicazione Microsoft Windows di quest’ultimo ma molto presto, l’azienda ha specificato, il supporto verrà esteso anche alle altre piattaforme in maniera globale.

Non rimane dunque che attendere per poter finalmente sincronizzare con WhatsApp i nostri contatti e non dipendere più dalla nostra rubrica telefonica, una funzionalità senza alcun dubbio semplice ma allo stesso tempo di vitale importanza.