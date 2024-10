OnePlus ha mostrato al mondo la nuovissima OxygenOS 15, l’interfaccia utente proprietaria pensata per gli smartphone del brand. La UI è pensata per migliorare l’esperienza utente in maniera importante, unendo le prestazioni elevate tipiche del marchio con un design elegante.

L’azienda ha posto particolare attenzione sull’Intelligenza Artificiale per migliorare l’usabilità del device ed ampliare le funzioni a disposizione degli utenti. Stando a quanto dichiarato da OnePlus, gli ingegneri hanno voluto basare la OxygenOS 15 su un’esperienza “Fast & Smooth” ascoltando i feedback della community e offrendo loro le funzionalità richieste.

Come dichiarato da Arthur Lam, Direttore del Prodotto OxygenOS, l’azienda ha seguito a fondo il proprio motto “Never Settle” e infatti:”Con OxygenOS 15, puntiamo a creare un prodotto che risponda alle esigenze dei nostri utenti, integrando funzionalità di intelligenza artificiale avanzate e significative e un design unico che loro stessi hanno contribuito a creare“.

OnePlus presenta OxygenOS 15, il nuovo sistema operativo proprietario è fortemente incentrato sulle funzionalità di Intelligenza Artificiale

Tra le novità di OxygenOS 15 c’è sicuramente un’esperienza utente veloce e fluida. Questo è possibile grazie all’introduzione del Parallel Processing. Le animazioni consentiranno di passare tra un’app e l’altra o navigare nei menù senza interruzioni. Questo permetterà di restituire una sensazione di fluidità come mai prima d’ora sugli smartphone OnePlus.

Inoltre, il brand ha semplificato la gestione del proprio sistema, garantendo una riduzione dello spazio utilizzato di quasi il 20% rispetto alla generazione precedente. Questo si traduce in maggiore memoria a disposizione degli utenti per i propri file, documenti e foto.

L’IA gioca un ruolo fondamentale nella nuova OxygenOS 15 grazie all’introduzione di OnePlus AI, attiva soprattutto nell’app Foto. Lo smartphone potrà contare su funzionalità come l’AI Detail Boost per fare l’upscaling delle foto in 4K o dell’AI Unblur per correggere la nitidezza della foto. Con AI Reflection Eraser sarà possibile rimuovere i riflessi di luce dalle foto. Queste feature saranno attive automaticamente e agli utenti basterà un tocco per migliorare le proprie foto in fase di post-produzione.

A conferma che l’IA è un aspetto centrale su OxygenOS 15 c’è anche l’introduzione di Gemini, l’Intelligenza Artificiale di Google. Grazie a feature come Intelligent Search e Circle to Search con Google sarà possibile semplificare le ricerche in rete e sul dispositivo, ottimizzando i tempi.

Non mancano funzionalità legate alla creazioni di testi per la produttività come AI Notes, per prendere appunti velocemente e AI Reply per creare risposte pertinenti. Il tutto è di facile accesso per gli utenti che puntano alla produttività e le feature sono incorporate nella AI Toolbox accessibile dalla barra laterale intelligente.