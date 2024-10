Le versioni Android e iOS di WhatsApp si aggiorneranno con diverse funzionalità. Il loro scopo è di rendere le chat sempre più personalizzabili ed interattive. La novità è stata scovata nella beta dell’app e riguarda la possibilità di creare liste personalizzate per contatti e gruppi. La nuova funzione si aggiunge ai filtri già presenti su WhatsApp. Gli utenti avranno la possibilità di creare fino ad un massimo di 20 liste diverse. Ognuna avrà un proprio set di contatti. In questo modo sarà possibile accedervi in modo rapido con l’icona “+”. Quest’ultima sarà posizionata accanto ai filtri nella schermata principale delle conversazioni.

WhatsApp: ecco cosa cambia con le nuove liste

Gli utenti che decideranno di creare le liste potranno poi modificarle in qualsiasi momento. Sarà possibile cambiare il nome o rimuovere contatti. Inoltre, WhatsApp offre la possibilità di organizzare l’ordine delle liste. La funzionalità rappresenta uno strumento utile per tutti gli utenti con un numero elevato di chat. Con le nuove opzioni WhatsApp permette di localizzare in modo semplice e rapido le specifiche conversazioni che si cercano senza dover scorrere tutte le proprie chat.

Le liste saranno totalmente private. Solo gli utenti che le creano potranno vederle. Inoltre, i contatti che vengono aggiunti non riceveranno nessuna notifica riguardo l’accaduto. In questo modo WhatsApp garantisce un elevato livello di privacy. Al momento la funzione è in fase di testing e non è ancora chiaro quando arriverà definitivamente.

Sembra inoltre che l’azienda stia lavorando all’introduzione di una seconda funzionalità. Si tratta della possibilità per gli utenti di reagire ai messaggi utilizzando le emoji recenti. Al momento WhatsApp mette a disposizione solo quelle predefinite. Il nuovo aggiornamento rende la barra scorrevole. In questo modo gli utenti WhatsApp avranno la possibilità di accedere ad un numero superiore di emoji. Una possibilità particolarmente utile per aumentare la personalizzazione delle diverse chat. Al momento la funzione è indirizzata alla versione iOS di WhatsApp, ma secondo diverse indiscrezioni arriverà presto anche su Android. Decisione che prova l’intenzione della piattaforma di aggiungere le novità in arrivo in tutte le versioni dell’app.