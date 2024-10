La migliore offerta delle ultime settimane vi attende su Amazon e coinvolge le Sennheiser Accentum, cuffie bluetooth/wireless, che oggi risultano essere molto più accessibili e raggiungibili da parte del pubblico, che vuole comunque godere di un risparmio superiore al normale, senza essere costretto a rinunciare alla prestazioni.

Lanciate giusto qualche anno fa, le cuffie hanno suscitato sin da subito l’interesse da parte degli audiofili e degli amanti della buona musica, proprio per la loro capacità di restituire una buona resa audio, a prescindere dalla frequenza, sia bassa, che media o alta, raggiungendo un livello che va ben oltre le aspettative per la fascia di prezzo. Il prodotto, come era lecito immaginarsi, può essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo in commercio, proprio per la sua possibilità di collegarsi tramite bluetooth.

Non perdetevi le offerte Amazon con i codici sconto gratis che potete avere con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile al seguente link.

Sennheiser: le cuffie sono in offerta su Amazon

Una promozione davvero da non perdere vi attende proprio in questi giorni, dove potete acquistare le Sennheiser Accentum con un risparmio notevole sul valore originario di 179 euro. Lo sconto applicato in automatico è del 31%, il che porta la spesa da sostenere a soli 124 euro, con consegna a domicilio in tempi brevi gestita direttamente da Amazon. Per l’acquisto potete collegarvi qui.

Le cuffie over-the-ear sono disponibili in due colorazioni differenti, presentano tecnologia di cancellazione ibrida del rumore, meglio conosciuta come ANC, ed allo stesso tempo paiono essere in grado di garantire un comfort per tutto il giorno, facilitando di molto la vita degli utenti che vogliono indossarle per un lungo periodo continuativo. Essendo wireless, integrano al proprio interno anche una batteria che, dati alla mano, sembra essere pronta per garantire fino a 50 ore di utilizzo continuativo, in determinate condizioni (volume non al massimo e ANC disattiva).