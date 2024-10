Dopo anni di marginale interesse verso il settore videoludico, Apple sembra pronta a compiere un passo importante. Infatti secondo recenti indiscrezioni riportate da 9to5Mac, la casa di Cupertino starebbe lavorando alla creazione di un App Store interamente dedicato ai giochi. Questo nuovo spazio virtuale integrerebbe non solo i giochi di AppleArcade, ma anche titoli esterni e tutte le funzionalità di Game Center. L’obiettivo sarebbe quello di unire l’offerta gaming in un’unica piattaforma. In modo da migliorare l’esperienza degli utenti e rendere più agevole l’accesso ai videogame. Proprio come Microsoft ha fatto con la sua app per Xbox.

Le ragioni dietro la mossa strategica di Apple

Tra le novità introdotte si parla anche di funzioni social avanzate. Come l’integrazione di strumenti di comunicazione come FaceTime e iMessage. I quali trasformerebbero l’applicazione in una vera e propria piattaforma di incontro tra giocatori. In più, ci sarebbe una sezione chiamata “Play Now”, che offrirebbe mini giochi istantanei grazie alle App Clips. Così da permettere di provare alcuni titoli senza scaricare interamente i dati. Al momento, non è ancora chiaro se questo nuovo store verrà lanciato con una versione futura di iOS 18 o se bisognerà aspettare iOS 19.

La scelta di Apple di creare uno store interamente dedicato al gaming appare strategicamente sensata. Negli ultimi mesi, l’azienda ha apportato modifiche importanti all’App Store. Fino a suggerire la necessità di esplorare nuove strade per mantenere la sua competitività. Un AppStore dedicato ai giochi potrebbe rappresentare un’opportunità per applicare politiche più flessibili e meno restrittive rispetto a quelle attuali. Ciò quindi potrebbe essere un incentivo per gli sviluppatori, che troverebbero condizioni più vantaggiose in termini di distribuzione e separazione dei ricavi.

La mossa appare anche in linea con i cambiamenti che stanno avvenendo nel mercato mondiale delle app-store. Le pressioni normative infatti, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, stanno spingendo Apple a rivedere il suo modello di business. Dunque, concentrarsi sul settore gaming, una delle categorie più redditizie, potrebbe aiutare l’azienda a competere meglio con i futuri rivali che potrebbero emergere a seguito di queste nuove regolamentazioni.