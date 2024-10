Truffa con un messaggio: basta poco per perdere tutto

Tra le varie persone che girano sul web, ce ne sono sempre molte che purtroppo finiscono nella rete di una delle tante truffa di tipo phishing. C’è ancora oggi chi si chiede cosa sia una truffa phishing e in realtà spiegarlo è veramente facile.

Si tratta di un inganno che arriva sotto forma di una comunicazione reale, che però reale non è. Diversi utenti infatti credono spesso di aver ricevuto una comunicazione dalla loro banca di riferimento o magari da un negozio al quale sono abbonati. Che sia una modifica da apportare al conto corrente o un regalo da riscuotere, è in questo modo che i truffatori agiscono pur di portare via credenziali importanti e dati di accesso dei conti correnti. Da diverse ore si sta aggirando sul web una nuova truffa proprio di questo tipo, la quale avrebbe portato via a più persone i loro dati personali e anche dei soldi.

Truffa con un messaggio già visto sul web, sono molti gli utenti che ci cascano

Cosa succederebbe nel momento in cui dovesse arrivarvi un messaggio sullo smartphone o tramite e-mail che parli di una consegna di un pacco Amazon in sospeso? Di certo in tanti ci crederebbero, siccome al giorno d’oggi tutti ordinano qualcosa sul celebre sito e-commerce. Fatto sta che si tratta di una truffa, la quale è improntata a raccogliere tutti i dati personali degli utenti per farci affari illeciti in un secondo momento. Il testo che si vede qui in basso dunque è molto pericoloso, soprattutto per coloro che clicca sul link presente al suo interno:

“CONSEGNA DEL TUO PACCO

Hai (1) pacco in attesa di consegna. Usa il tuo codice per tracciarlo e riceverlo

Programma la tua consegna e iscriviti alle nostre notifiche push per evitare che ciò accada di nuovo!

PIANIFICA LA TUA CONSEGNA </!–Button–>

Il tuo codice univoco:

#AMZ17735012“.