iPhone 16: il display delude nei test, superato da questi smartphone

Dopo alcuni testo condotti da DxOMark, sembra che iPhone 16 non abbia per nulla convinto per quanto riguarda il suo display. Il prodotto lanciato da Apple esattamente un mese fa sul mercato avrebbe infatti visto altri modelli surclassarlo sotto quest’aspetto. iPhone 16 ha infatti raggiunto solo 142 punti, un risultato deludente per uno smartphone di alta gamma, soprattutto considerando la concorrenza. Stando a quanto riportato infatti, smartphone più economici come il Samsung Galaxy A35 5G e il Google Pixel 8a hanno ottenuto rispettivamente 143 e 145 punti. Al vertice della classifica di DxOMark c’è il Google Pixel 9 Pro XL con 158 punti.

iPhone 16 giù in classifica: la luminosità dichiarata non è veritiera

iPhone 16 non convince, almeno per quanto riguarda il display soprattutto dopo i test effettuati da DxOMark, celebre sito che si occupa di testare i vari comparti degli smartphone. Secondo quanto riportato uno dei principali difetti che sarebbe stato riscontrato a bordo del modello di base della gamma Apple di quest’anno risulterebbe la luminosità che, invece di arrivare ai 2000 nit promessi e promossi dall’azienda, arriva a 1969 nit. In questo caso il modello di base della gamma Galaxy S24 vince a mani basse con 2548 nit effettivi.

Oltre alla luminosità, altri aspetti del display deludono. Nei contenuti a bassa gamma dinamica (SDR) in condizioni di scarsa illuminazione, il display risulta troppo scuro e con un contrasto insufficiente. Anche i contenuti HDR10 mostrano fluttuazioni di luminosità, compromettendo la qualità di visione. La frequenza di aggiornamento, limitata a 60 Hz, è un altro punto debole, soprattutto rispetto ai concorrenti che offrono display a 120 Hz, garantendo dunque animazioni più fluide.

Nonostante la reattività del touchscreen sia generalmente buona, DxOMark ha rilevato un leggero problema con il nuovo pulsante di cattura. Anche la frequenza di modulazione della larghezza dell’impulso (PWM) a 480 Hz potrebbe creare fastidi a chi è sensibile allo sfarfallio dello schermo. In sintesi, il display dell’iPhone 16 non riesce a impressionare, soprattutto rispetto ad altri smartphone nella stessa fascia di prezzo.