Una volta avvenuta la presentazione dei nuovi iPhone 16, ovviamente Apple ha tirato le somme per prepararsi al colpo di mercato connesso all’arrivo dei suoi nuovi device, in particolare ha diretto la produzione in favore dei modelli che in base alle analisi sarebbero stati i più venduti, ora trascorso quasi un mese dall’arrivo dei nuovi smartphone di Apple è arrivato il momento di tirare le prime somme, a farlo è stato JP Morgan con un report dal titolo Apple Product Availability Tracker per il 2024.

I Pro annientano i base

Il report è stato stilato basandosi sui tempi di attesa per la spedizione di un nuovo iPhone, nel dettaglio sono stati confrontati i tempi iniziali e finali dei modelli base e dei modelli Pro, tutto ciò ha riscontrato che i tempi per ricevere un iPhone 16 base e un iPhone 16 Plus si stanno decisamente accorciando con il primo che ora richiede sette giorni in meno per la spedizione e il secondo che addirittura ne richiede 11 in meno, mentre i tempi per ricevere un modello pro si stanno allungando, ciò lascia ben capire come la richiesta per i modelli base stia diminuendo e si stia spostando in favore dei modelli Pro che invece continuano a vendere, ciò lascia ben capire come il vero successo siano stati i due modelli più costosi della lineup Apple a discapito invece dei modelli più economici.

un dato interessante è che invece lo scorso anno questa differenza non era così evidente dal momento che i tempi per ricevere un iPhone 15 base erano paragonabili a quelli per i modelli pro, il calo lo scorso anno fu di soltanto un giorno, ciò lascia ben capire come la community si sia resa conto che investire su un modello base non ha più tanto senso come magari poteva avercelo lo scorso anno, quest’anno la differenza marcata di caratteristiche, soprattutto il refresh rate del display, non giustifica una differenza di prezzo, non poi così elevata.