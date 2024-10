Amazon ha lanciato una versione rinnovata della sua app Shopping per iOS e Android. Anche se al momento solo per un numero limitato di persone negli Stati Uniti. Questo aggiornamento ha l’obiettivo di migliorare in maniera significativa l’esperienza di acquisto. Grazie a un’interfaccia più intuitiva. Ma soprattutto a nuove funzionalità sviluppate per rendere più semplice la navigazione. Tra le principali innovazioni, spicca l’integrazione di algoritmi di AI che personalizzano i contenuti visualizzati sulla homepage. In modo da rendere l’ intero percorso di acquisto più rapido e piacevole.

Amazon: nuovo design e facilità di utilizzo, un’esperienza più fluida

La nuova homepage mostra suggerimenti di prodotti basati sui gusti personali dei clienti ottenuti attraverso un’analisi dei comportamenti di acquisto precedenti. Come la cronologia di navigazione e gli articoli comprati di recente. Ad esempio, se una persona ha appena acquistato un piumone, potrà trovare suggerimenti per cuscini o lenzuola abbinati. Tale funzione è progettata per ridurre i tempi di ricerca e migliorare la rilevanza dei prodotti mostrati. Offrendo così un’esperienza di shopping su misura.

Oltre a questo, la schermata principale dell’app mostrerà anche i prodotti più venduti, quelli di tendenza, le nuove uscite e le promozioni attive. Ovviamente sempre in base agli interessi individuali. Secondo Amanda Doerr, vice presidente di Core Shopping di Amazon, l’obiettivo è aiutare i clienti a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno. Lo scopo ultimo è quindi quello di provare a rendere l’app non solo uno strumento di acquisto, ma anche una fonte di ispirazione.

Oltre alla personalizzazione, una delle innovazioni più interessanti è l’opzione “Window Display”. Ovvero un pannello a scorrimento orizzontale situato nella parte superiore della home page, che consente di esplorare rapidamente prodotti di tendenza, nuove uscite di Prime Video, Amazon Music e altri contenuti rilevanti. Ess permette di accedere a offerte e novità senza dover cercare attivamente, favorendo una scoperta più veloce e intuitiva.

Un’altra novità importante è l’introduzione dell’hub “Buy Again”. Grazie a cui sarà possibile visualizzare e acquistare rapidamente i prodotti che hanno già ordinato in passato.