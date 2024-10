I possessori del Samsung Galaxy Z Flip possono prepararsi a un aggiornamento che migliorerà l’utilizzo del display esterno. Secondo voci recenti infatti, presto sarà possibile controllare la riproduzione musicale di YouTube Music direttamente dal piccolo schermo esterno del dispositivo. A tal proposito il widget “Now Playing” consentirà di gestire i brani senza dover aprire il telefono. In modo da rendere l’interazione molto più veloce e pratica. Tale integrazione mira a semplificare l’accesso alla musica e a velocizzare le funzioni offerte da YouTubeMusic per gli smartphone pieghevoli.

Anche se non ci sono ancora immagini ufficiali che mostrino il suo aspetto, l’idea alla base di questo sviluppo è di migliorare l’usabilità attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva. Il Galaxy Z Flip potrebbe, così, diventare ancora più versatile per chi ama ascoltare la musica mentre è in movimento.

YouTube e il Galaxy Z Flip: maggiore personalizzazione con l’intelligenza artificiale

Oltre al supporto per il display esterno del Galaxy Z Flip, YouTubeMusic sembra voler offrire anche altre novità interessanti. Una delle funzioni più attese riguarda la possibilità di personalizzare le miniature delle playlist grazie a suggerimenti generati dall’IA. Questa funzionalità punta a rendere l’esperienza musicale più personalizzata. Offrendo contenuti che rispondono meglio ai gusti del pubblico.

Gli schermi aggiuntivi degli smartphone pieghevoli, come il Galaxy Z Flip, offrono un grande potenziale. Eppure, fino ad oggi, non sono stati sfruttati al massimo delle loro possibilità. L’introduzione di widget come “Now Playing” rappresenta quindi un passo avanti verso un uso più efficace di questi schermi. Dunque, nonostante l’attesa sia stata più lunga del previsto, potrebbe davvero fare la differenza soprattutto per chi utilizza il cellulare per l’intrattenimento musicale. Insomma tutte queste novità sono davvero allettanti, non ci resta che attendere altre informazioni a riguardo e assicurarsi sempre di aver installato sempre l’ultimo aggiornamento disponibile sul proprio dispositivo. In ogni caso, tutto ciò dovrebbe arrivare presumibilmente nei prossimi mesi.