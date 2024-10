WhatsApp sta per introdurre una funzione particolarmente utile per la gestione dei contatti sulla piattaforma. Si tratta di un nuovo gestore integrato all’interno dell’app. Quest’ultimo permetterà agli utenti di salvare i contatti all’interno dell’app in modo semplice e veloce. Ad annunciare l’arrivo della nuova opzione è stata Meta con un comunicato ufficiale.

WhatsApp introduce un nuovo gestore per i contatti

La novità introdotta da Meta ha lo scopo di risolvere una serie di problematiche. Quest’ultime sono state evidenziate dagli utenti che usano la piattaforma ogni giorno. Tra quest’ultime, ad esempio, rientra la perdita di contatti in assenza di backup quando si cambia smartphone.

Jessica Maskell, portavoce di WhatsApp, in una dichiarazione a The Verge ha affermato che la nuova funzione per i contatti verrà presto associata da un’ulteriore novità. Si tratta di un nuovo sistema di username che fornirà agli utenti la possibilità di utilizzare la piattaforma anche senza numeri di telefono. Un’opzione che avvicina WhatsApp alle altre applicazioni di messaggistica. Come ad esempio Signal e Telegram.

Con l’introduzione di un nuovo gestore, arriva anche una nuova tecnologia pensata appositamente per la privacy degli utenti. Si tratta di Identity Proof Linked Storage (IPLS), un sistema che mantiene i dati sensibili degli utenti criptati. In questo modo, tali informazioni saranno accessibili solo ai proprietari dei diversi account. Un’opzione particolarmente vantaggiosa che dimostra l’attenzione di WhatsApp verso la sicurezza dei suoi utenti.

È importante sottolineare che inizialmente la funzione di gestione su WhatsApp sarà disponibile solo sulla versione Web della piattaforma. Nello specifico, per la variante realizzata da Windows. Solo un secondo momento verrà introdotta anche nelle altre versioni come Android, iOS e macOS. Non resta dunque che attendere che la nuova opzione venga diffusa a tutti gli utenti di WhatsApp per scoprire i vantaggi messi a disposizione dal nuovo gestore per i contatti.