YouTube e YouTubeMusic hanno sempre offerto un’interfaccia in continua evoluzione. Gli utenti sono abituati a osservare frequentemente aggiornamenti nelle app. A tal proposito, l’ultima modifica riguarda la barra di avanzamento. A partire dalla metà di agosto, le persone hanno notato un cambiamento nella visualizzazione della barra rossa. Quando il video si avvicina alla conclusione, il colore della barra cambia verso un fucsia brillante. Questo nuovo design è stato da poco implementato anche nella versione web di YouTube Music. Portando così una ventata di freschezza.

Aumento dei prezzi per YouTube Premium

Fino ad ora, il cambiamento era visibile principalmente sull’app mobile di YouTube. Ma ora coinvolge anche il client web di YouTubeMusic. È importante sottolineare che gli utenti, sia della versione Premium che di quella gratuita, stanno già sperimentando questa modifica. Anche se le app per Android e iOS continuano a mostrare la tradizionale barra bianca. Si tratta di una scelta estetica da parte di Google, mirata a migliorare l’aspetto generale delle sue piattaforme. Nonostante non ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale riguardo a questa modifica, è probabile che l’azienda ne parli in futuro. Soprattutto considerando l’impatto visivo positivo di questo aggiornamento.

Negli ultimi mesi, il gigante di Mountain View ha apportato cambiamenti importanti. In particolare nella gestione dei prezzi. Gli abbonati al piano Premium della celebre piattaforma musicale hanno visto un aumento del canone mensile per tutti i pacchetti disponibili. Tale incremento ha suscitato preoccupazione tra le persone. Le quali si aspettano ovvio un valore aggiunto per giustificare i costi superiori.

Nel contesto di queste modifiche, molti si chiedono quali ulteriori novità potrebbero essere introdotte. In particolare, l’attenzione si concentra sulle nuove funzionalità e miglioramenti della user experience. In attesa di ulteriori informazioni, resta da vedere se Google deciderà di ufficializzare il nuovo design della barra di avanzamento. Insomma, la continua evoluzione delle sue piattaforme lascia intendere un futuro interessante per gli appassionati di musica in streaming.