Mentre il mercato mondiale è in attesa del rilascio dei prossimi Galaxy S25 sembra che Samsung stia già guardando al futuro. Già erano emerse in rete alcune indiscrezioni sulla nuova gamma S26 ed ora, ai rumor, si aggiungono anche alcune voci sui prossimi Galaxy S27. A dare il via a tali indiscrezioni è una pubblicazione coreana. Quest’ultima ha rivelato una serie di dettagli sul chipset che Samsung potrebbe aver scelto per alimentare la prossima serie di dispositivi in arrivo nel 2027.

Samsung guarda al futuro e già lavora ai prossimi Galaxy S27?

Secondo quanto dichiarato da SE Daily l’azienda sudcoreana avrebbe deciso di optare per il proprio SoC. Samsung, infatti, sarebbe alle prese con lo sviluppo di un nuovo Exynos (probabilmente il 2700). Il chip presenterebbe il nome in codice “Ulysses” e potrebbe essere prodotto con la tecnologia a 2nm di seconda generazione di Samsung.

Alcune voci suggeriscono che tale processo produttivo sia al momento in fase di sviluppo. Il suo scopo è di aumentare le prestazioni del 12%. Inoltre, si punta ad una riduzione del consumo energetico (-25%) e delle dimensioni dell’area (-8%). L’obiettivo di Samsung sarebbe quello di avviare la produzione di massa a partire dal 2026.

Sembra però che le premesse non siano delle migliori. Secondo quanto riportato un mese fa da Business Korea, Samsung Foundry ha registrato problemi di rendimento con suddetto processo. Nello specifico viene fatto riferimento alla fonderia in Texas. Sembra infatti che, in questi casi, le rese a 2nm erano intorno al 10/20%. Un dato concretamente basso se si considera che di solito le fonderie di chip punta a rese pari ad almeno il 60%.

I problemi non riguardano solo tale processo. Sembra che Samsung abbia registrato tassi di rendimento bassi anche per il suo Exynos 2500 prodotto a 3nm. Ciò ha fatto ipotizzare che per la prossima gamma Galaxy S25 l’azienda sudcoreana abbia optato per il SoC Snapdragon 8 Elite. Trattandosi di indiscrezioni è importante attendere dichiarazioni ufficiali per conoscere quale sarà l’effettiva strategia di Samsung sui chip dei suoi prossimi smartphone.