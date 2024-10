Torniamo nel reame dei motori e delle automobili in ambito stilistico e di restyling, il quale sta interessando molto alcuni modelli di casa Citroen. Quest’ultimi stanno ricevendo un rinnovo del loro vestiario.

Stiamo parlando dei modelli C4 e C4 X che a Parigi hanno preso al volo il concetto di moda, rinnovando il loro stile.

Citroen, si parla di restyling?

Come già comunicato poco fa ci sono molte novità che la grande casa automobilistica ha voluto portare come cavallo di battaglia al Salone di Parigi 2024. Oltre alla C5 Aircross Concept si sta parlando del restyling di C4 e C4 X. Di quest’ultimi si possono già avere delle foto spoiler, ma per vederli in azione su strada bisognerà aspettare un altro po’.

Per quando riguarda le varie novità apportate sui due modelli Citroen possiamo trovare a livello del frontale l’introduzione di un logo completamente nuovo. Sempre parlando della parte anteriore il look si è molto avvicinato al concept OLI del 2022. Per quanto riguarda i fari abbiamo una nuova firma luminosa suddivisa in tre segmenti orizzontali e una griglia completamente ridisegnata.

Passando alla parte posteriore la C4 di Citroen rispetto alla sua variante X porta con se molte novità. Come ad esempio i nuovi gruppi ottici collegati tra loro con una banda nera. Grazie al tutto si è regalato uno stile molto più moderno alle due vetture anche attraverso i nuovi cerchi in lega ed alle due nuove colorazioni Manhattan Green e Mercury Grey.

Per quanto riguarda il livello di tecnologia Citroen ha equipaggiato entrambi i modelli con schermo da 7 pollici. Mentre il sistema di infotainment può provare a fare il suo meglio con un display da 10 pollici.

Citroen C4 e C4 X attraverso il nuovo restyling utilizzerà solo motorizzazioni Hybrid e 100% elettriche. Tutti e due i modelli possono essere scelte con il powertrain Mild Hybrid 48 V da 100 e 136 CV. Questi modelli avranno anche le loro versioni “e” che sono caratterizzate da una batteria e da una buona autonomia con molta potenza totalmente elettrica.