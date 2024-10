Porsche e La Marzocco: caffè di lusso a 5000 euro

La collaborazione tra Porsche e La Marzocco ha acceso l’interesse degli appassionati di caffè e auto di lusso. Le due aziende hanno lanciato una serie limitata di macchine per espresso ispirate ai dettagli estetici del celebre marchio tedesco. Disponibili in due varianti, Slate Grey Neo e Martini Racing, queste macchine portano il design della Porsche in cucina. Il costo? Oltre 5.000 euro, quasi il doppio rispetto alla Linea Micra standard su cui si basano.

La versione Martini Racing, limitata a soli 911 pezzi, è stata venduta in meno di 24 ore. E chi può stupirsi? Ogni dettaglio, dal selettore rotante ispirato alla modalità di guida delle Porsche moderne, al display della pressione che richiama il contagiri, è stato pensato per attirare i fan del marchio tedesco. Ma la domanda è: una macchina per espresso può davvero giustificare un prezzo così alto?

Innovazione o marketing? Intanto le Porsche x La Marzocco sono sold out

Le macchine per espresso Porsche x La Marzocco non si fermano all’estetica. Mantengono la stessa affidabilità della Linea Micra, una macchina a doppia caldaia con stabilità termica avanzata. I due marchi hanno aggiunto un tocco di lusso con componenti che ricordano i dettagli interni delle vetture Porsche, come la griglia del vassoio raccogligocce ispirata alla GT3 Touring.

Per chi si fosse perso l’edizione Martini Racing, la versione Slate Grey Neo è ancora disponibile a 6.555 dollari. Un prezzo giustificato dal valore dell’esclusività? Molti direbbero di sì, viste le vendite record. Non solo macchine per caffè. La collaborazione ha anche prodotto un macinacaffè brandizzato Porsche e set di tazze eleganti, ampliando ulteriormente il fascino del progetto. Questa collaborazione segna un nuovo trend? Porsche ha dimostrato di poter conquistare anche mercati al di fuori delle automotive. Chissà se vedremo altre collaborazioni simili in futuro, tra brand di lusso e produttori di elettrodomestici esclusivi. Se ne aveste l’opportunità, comprereste uno di questi dispositivi? Valgono il prezzo per l’esclusività?