Telepass è stato messo in gioco da degli hacker per una nuova truffa che riguarda un kit emergenza auto in regalo. Questo tipo di truffa prevede la compilazione di un sondaggio in cui vengono immessi i propri dati personali e a cui Telepass avrebbe allegato un kit per auto in omaggio. Ovviamente si tratta di una trovata per rubare dati agli utenti che li inseriscono all’ interno del sito falso che è per alcune caratteristiche simile all’ originale.

La truffa inizia con l’ invio di un’ email a cui è inserito al suo interno un link che rimanda al sito fasullo dei truffatori. Nell’ email viene esplicitato che Telepass regala un kit auto a tutti coloro che avessero compilato un sondaggio. Una volta cliccato il link, l’ utente dovrà inserire i dati che riguardano la carta di credito e dei dati personali. Nel fare questo gli hacker avranno a disposizione tutte le caratteristiche per impossessarsi del conto dell’ utente senza che esso se ne accorga.

Telepass, come difendersi da questa truffa

Questa truffa è una delle tante azioni di phishing che avvengono nel web e che dovrebbero essere schermate da azioni di controllo continuo. La situazione descritta sopra viene interpretata come una delle tante truffe che avvengono oggi, per cui bisogna accertarsi sempre della provenienza del sito. Per fare questo è importate controllare l’ URL che identifica il sito web e verificare lo stile di come è stata realizzata la pagina. Infatti succede che il sito sia identico nell’ aspetto esteriore, ma all’ interno invece alcune delle funzioni non sono abilitate. Inoltre è importate anche verificare la realtà di questi ultimi cercando semplicemente quello ufficiale online e confrontare e due versioni. Un altro modo per accertarsi della reale provenienza del sito è quello di contattare l’ azienda interessata e controllare se realmente è in atto una simile transazione.

Quindi per queste truffe è importante verificare la veridicità del sito e controllare se veramente è necessario l’ inserimento di dati sensibili.