L’operatore telefonico virtuale Very Mobile è tornato alla carica. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta spiazzando alcuni suoi ex clienti proponendo l’attivazione di un’offerta Winback davvero sensazionale e ad un prezzo come sempre extra conveniente. Con questa offerta, infatti, gli utenti potranno sfruttare ogni mese a basso costo un grande quantitativo di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile spiazza gli ex clienti con una super offerta winback

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile sono stati spiazzati dalla proposta dell’operatore. Come già accennato in apertura, infatti ,l’operatore ha deciso di stupire proponendo una super offerta winback con prezzo bloccato per sempre. Nello specifico, gli utenti dovranno sostenere un costo di appena 5,99 euro al mese.

Con questa spesa, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. L’operatore sta inoltre proponendo il costo della scheda sim e il costo di attivazione gratuitamente. Come spesso succede, l’operatore sta avvisando i suoi fortunati ex clienti con una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito l’sms inviato in questi giorni dall’operatore virtuale.

“Senti qua! Se torni in Very entro il 22/9 ti riserviamo un’offerta con prezzo bloccato PER SEMPRE. A soli 5,99 euro al mese ti aspettano 200 Giga, minuti e SMS illimitati per sempre. Attivazione e SIM sono Gratis. Ci stai ancora pensando?!? Per info e condizioni e per approfittarne subito utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo o nei negozi Very”.

Si tratta come sempre di un’ottima occasione per passare all’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore virtuale sono comunque disponibili all’attivazione tantissime altre super offerte di rete mobile sempre convenienti e a basso costo.