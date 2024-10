Debutta sul mercato la nuova Seal 06 GT della casa automobilistica cinese BYD. Si tratta di una nuova auto elettrica che va ad ampliare la gamma di veicoli del marchio attualmente disponibili sul mercato cinese. Inutile ribadire che BYD è ormai nota per essere una casa costruttrice in grado di portare su strada veicoli sicuri ed eleganti. Tutto ciò grazie al loro design innovativo.

Con la nuova Seal 06 GT, BYD è riuscita a fare un ottimo lavoro che non potrà che attirare l’attenzione di tutti quegli utenti che preferiscono vetture confortevoli e al tempo stesso sportive. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo veicolo elettriche che BYD lancia sul mercato automobilistico cinese.

BYD: la nuova Seal 06 GT arriva sul mercato cinese

Sulla base del concept Ocean-M, presentato in occasione del Salone di Pechino, la casa automobilistica BYD porta sul mercato un veicolo elettriche che punta a conquistare chiunque. Soprattutto gli utenti più giovani e alla ricerca di un design sportivo.

Con una lunghezza di 4.630 mm, una larghezza di 1.880 mm e un’altezza di 1.490 mm altezza, la Seal 06 GT si contraddistingue per un peso di 1.850 kg, 1.940 kg o 2.060 kg a seconda della tipologia di allestimento. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ci sono delle differenze in base alle versioni con singolo o doppio motore. Le versioni con singolo motore sono in grado di offrire rispettivamente 218 CV e 310 Nm di coppia e 224 CV e 330 Nm di coppia. Per assicurare un’adeguata autonomia, non mancano batterie LFP da 59,52 kWh o 72,96 kWh.

Alcune differenze riguardano varianti dual motor. Per queste ultime, il costruttore ha optato per un motore da 150 CV e 200 Nm di coppia all’anteriore e un 272 CV e 310 Nm di coppia al posteriore. Ottima la scelta fatta per offrire un’adeguata autonomia al veicolo. Presente, infatti, una LFP da 72,96 kWh che contente di raggiungere 550 km secondo il ciclo CLTC.

Tre invece le colorazioni che la casa costruttrice cinese BYD ha deciso di proporre agli utenti: nero, grigio, verde e rosa. Il costo si attesta tra i 17.750 euro e i 24.225 euro a seconda dell’allestimento scelto.