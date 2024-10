Le case automobilistiche puntano a portare sul mercato modelli innovativi che possano essere in grado di soddisfare le richiede del mercato. SUV, supercar e city car sono tra i principali protagonisti del mercato delle quattro ruote anche se esistono delle differenze sostanziali per quanto riguarda la richiesta da parte degli utenti. Tra i costruttori, KIA, ad esempio, continua ancora proporre vetture di segmento A.

In merito alle city car possiamo, infatti, dire che la richiesta non è molto elevata ma non mancano costruttori che cercano di soddisfare anche le richieste di una piccola parte di utenti. Non a caso, si tratta di vetture di piccole dimensioni che sono dunque particolarmente adatte per la guida in città o per gli spostamenti dell’ultimo miglio. A tal proposito, KIA ha deciso di presentare la nuova Picanto. Scopriamo insieme tutti i dettagli della piccola vettura proposta dal costruttore della Corea del Sud.

KIA Picanto: restyling per la city car

Nei mesi scorsi la casa automobilistica KIA ha deciso di effettuare un restyling sul look della sua Picanto. Grazie al restyling, il design della city car si avvicina al cosiddetto “Opposites United” che contraddistingue già alcuni modello del marchio. Il look più sportivo è senza dubbio presente sull’allestimento GT, versione su cui è stato dedicato particolare lavoro per renderla unica e accattivante.

Per quanto riguarda gli interni, tutti gli allestimenti sono stati dotati di un display da 4,2″ dedicato alla strumentazione digitale. Non manca inoltre l’implementazione di uno schermo da 8″ dedicato al sistema di infotainment.

Diamo ora un piccolo sguardo alle due motorizzazioni a benzina proposte per KIA Picanto. Una con un 3 cilindri da 1 litro di cilindrata e 63 CV, l’altra con un 4 cilindri da 1,2 litri e 79 CV. Il costruttore offre anche una versione GPL con cambio manuale o automatico. Per quanto riguarda invece i prezzi, si parte da 16.800 euro.