Se siete in cerca di una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di telefono oggi, abbiamo quella che sicuramente fa il caso vostro dal momento in cui offre tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa ad un prezzo decisamente accessibile, è presente anche la connettività più moderna possibile, nel prezzo è infatti incluso il 5G.

Il provider in questione, come avrete intuito dal titolo è ho mobile chi ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una promozione decisamente competitiva e accattivante, vediamo insieme che cosa offre e tutte le sue caratteristiche.

Tutto incluso in quantità

La promozione di cui vi parliamo ora offre 200 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il costo mensile sarà di 9,99 € al mese e il costo di attivazione corrisponde a soli 2,99 €, l’unico vincolo da prendere in considerazione e che quest’ultimo sarà tale solo se effettuerete la portabilità da un operatore virtuale specifico presente in questo elenco: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder.

Nel caso foste interessati tutto quello che dovete fare è recarvi sul sito e sulla pagina della promozione e procedere all’attivazione direttamente dalla pagina della scheda, assicuratevi ovviamente che il vostro smartphone sia compatibile con il 5G altrimenti utilizzare un promozione che lo include perderebbe di senso e basterebbe sfruttare una promo in 4G che ovviamente ha un prezzo inferiore, non sappiamo quando ho mobile rimuoverà la promozione dal proprio sito internet, sicuramente se siete interessati non perdete tempo per non rischiare che la promo svanisca nel nulla senza averla attivata.