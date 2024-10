Un elemento certamente di vitale importanza Per tutti gli utenti in possesso dello smartphone è rappresentato senza dubbio dalla promozione attivata sul loro numero di telefono, quest’ultima è indispensabile per poter sfruttare appieno le potenzialità del device dal momento che consente di utilizzare messaggi, minuti e giga di Internet.

Attivare la promo più adatta alle nostre esigenze e dunque un passo fondamentale tanto quanto ovviamente lo è scegliere quella più giusta, per fortuna in Italia i provider mettono a disposizione un ampio catalogo di offerte al quale attingere per poter trovare quella più adatta a ciò che desideriamo con un prezzo ovviamente alla portata delle nostre tasche.

Tra i vari operatori spicca il nome di Kena mobile che ogni giorno offre ai propri clienti promozioni diversificate, stratificate per tenere contenti letteralmente tutti quanti con caratteristiche soddisfacenti e allo stesso tempo prezzi in grado di permettere a chiunque di sottoscrivere una promozione sul proprio numero.

Il catalogo di Kena

In caso dunque siete interessati alle promozioni messe a disposizione da Kena sul sito ufficiale ne sono indicate tre decisamente interessanti, la prima è pensata per coloro che preferiscono telefonare dati o messaggi, infatti, quest’ultima 4,99 € al mese mette a disposizione minuti illimitati verso tutti e 200 SMS abbinati a un giga di traffico Internet.

La seconda promozione invece ad un costo leggermente maggiore, parliamo di 5,99 € al mese, offre invece 200 GB di traffico dati in 4G abbinati a minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, promozione seconda solo a quella più onerosa che al costo di 7,99 € al mese offre 250 GB di traffico dati in 4G abbinati agli ormai standard minuti illimitati e 200 SMS verso tutti.

Prestate bene attenzione al fatto che con le ultime due promo il primo mese di rinnovo viene offerto dall’operatore e dunque non dovrete pagare assolutamente nulla, per quanto riguarda il costo di attivazione invece quest’ultimo sarà gratuito se fornirete i consensi commerciali a Kena, altrimenti sarà di quattro euro da pagare.