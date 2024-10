Un vero e proprio regalo per gli utenti che sono alla ricerca di un notebook Samsung a basso prezzo, su Amazon è stato attivato uno sconto davvero da non perdere, che raggiunge oltre 600 euro in meno del listino originario, mantenendo elevate qualità e specifiche tecniche.

Il modello attualmente in promozione su Amazon è il Samsung Galaxy Book3 360, un laptop con display da 13,3 pollici di diagonale, bellissimo Super AMOLED che raggiunge risoluzione elevata, ma che allo stesso tempo è perfettamente in grado di mantenere dimensioni relativamente ridotte: 304,4 x 202 x 12,9 millimetri di spessore. Il processore è il giusto compromesso per la fascia di prezzo, essendo un Intel Core i5 di tredicesima generazione (i5-1340P), che viene affiancato dalla presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Samsung Galaxy Book3: l’offerta Amazon da cogliere subito

Laptop di ottima qualità al giusto prezzo, tutto questo è possibile solo con l’ottimo sconto che Amazon ha attivato ed applicato in completa autonomia su Samsung Galaxy book3 360. Il prodotto di base sarebbe in commercio a 1399 euro, un prezzo che di per sé sarebbe perfettamente in linea con le aspettative, ma che allo stesso tempo presenta una forte riduzione della spesa, corrispondente al 46% del listino, per arrivare così a poter investire solamente 749 euro per il suo acquisto. Per l’acqusito collegatevi qui.

Sulla superficie del prodotto sono stati integrati 2 altoparlanti, capaci di restituire un sono dinamico assolutamente ricco di dettagli, il suo preso di 1,2kg lo rende facilmente trasportabile ovunque si desideri, mentre la dotazione di connettività fisica è il giusto compromesso per rendere felici più o meno tutti: HDMI, USB-C, USB-A, ed anche slot microSD, per terminare con la porta Thunderbolt 4 da 40 Gbps.