Un prezzo che nessuno si aspettava minimamente da vedere per l’acquisto del monitor da gaming di casa LG, stiamo parlando del modello LG 24GS50F, ultragear da 24 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione massima in FullHD (1920 x 1080 pixel), portando con sé alcune specifiche tecniche che gli permettono di distinguersi dalla massa.

Il modello in questione in primis raggiunge un refresh rate massimo di 180Hz, il che gli garantisce la massima fluidità in fase di utilizzo, in parallelo il suo tempo di risposta di solo 1 millisecondo, lo rende decisamente più reattivo, riducendo al massimo la latenza complessiva. La compatibilità con AMD FreeSync Premium è ideale per il videogiocatore che vuole spremere al massimo il proprio computer o console.

Monitor LG da gaming: il suo prezzo è conveniente

Occasione davvero da non perdere su Amazon per coloro che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, il modello di cui sopra viene originariamente commercializzato ad un listino di 139 euro. Un prezzo che a prima vista è da ritenersi giustamente conveniente, ma che nessuno si sarebbe mai immaginato poter scontare ulteriormente, data la presenza di un coupon del 14%, che lo porta a costare in finale solamente 119,99 euro. L’ordine lo potete completare qui.

Le dimensioni del monitor in questione sono tutt’altro che elevate, capaci di raggiungere 19 x 54 x 41 centimetri, ed un peso di 3,55kg, risultando a tutti gli effetti perfetto per essere tranquillamente posizionato dovunque si desideri. Il suo desing non risulta essere troppo aggressivo, a dispetto della sua anima gaming, con una base di appoggio triangolare caratteristica dei modelli LG Ultragear a distinguerlo, solamente, dai modelli che di base vengono commercializzati per un utilizzo prettamente legato all’ufficio, e non al gaming stesso.