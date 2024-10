Vodafone Silver: quanto costano le promo fino a 200 GB con regalo

Dal punto di vista della convenienza, è ormai difficile non fare un affare navigando sul web alla ricerca di una nuova offerta mobile. Tutto questo è risaputo dai gestori, che pian piano hanno messo in cima alla loro lista delle priorità la progettazione di tariffe vantaggiose sotto ogni punto di vista. I gestori virtuali hanno rispettato le aspettative, e chi li conosceva proprio per la loro attitudine a proporre offerte a basso prezzo ha continuato a vedere questa peculiarità. Il problema adesso è uno solo: è tornato il gestore più forte di tutti, che è Vodafone, e lo ha fatto con delle offerte già viste in passato, ma che questa volta costano ancora meno.

Vodafone presenta due offerte già viste, ma che hanno prezzi più bassi: ecco il ritorno delle due Special

Partendo dalla prima proposta, bisogna segnalare subito il prezzo di 7,99 € al mese. Con questa tariffa, Vodafone vuole garantire a tutti minuti senza limiti per telefonare chiunque desiderino, 200 SMS disponibili e 100 giga in 4G per Internet. La seconda Silver, invece, permette di avere 150 giga in 4G ogni mese, con gli stessi messaggi e minutidell’offerta precedente, il tutto per 9,99 € al mese.

Offerte di questo genere sono un vero vantaggio, ma c’è chi vorrebbe qualche giga in più e, a quanto pare, Vodafone ha pensato anche a questo. Il gestore colorato di rosso, infatti, mette a disposizione il servizio SmartPay gratis per tutti: chi lo sceglie può aggiungere 50 giga alla propria offerta mobile senza alcun problema. Questo significa che le due offerte precedenti possono arrivare rispettivamente a 150 e a 200 giga al mese. Inoltre, solo per il primo mese, il prezzo da pagare sarà di soli 5 €. Da ricordare che la campagna promozionale di Vodafone è indirizzata solo ed esclusivamente agli utenti che provengono da gestori virtuali e da Iliad, i principali bersagli del colosso al momento.