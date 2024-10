C’è una bellissima notizia per tutti coloro che hanno intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare fino ai primi giorni di novembre il suo fantastico catalogo di promozioni. Quest’ultimo include tantissime offerte di rete mobile a basso costo extra convenienti. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Very Mobile, prorogate fino a novembre le super offerte mobile dell’operatore

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha comunicato di aver prorogato ulteriormente la disponibilità del suo vasto catalogo di offerte. In particolare, queste offerte sarebbero dovute terminare lo scorso 21 ottobre 2024. Ora, però, tutti gli interessati a passare all’operatore virtuale avranno tempo fino al prossimo 4 novembre 2024.

Si tratta come sempre di offerte extra convenienti e che arrivano ad includere ogni mese davvero tanto. Una delle offerte più interessanti disponibili al momento è quella denominata Very 5,99 Giga x2. Quest’ultima include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Il costo di questa offerta sarà pari a soli 5,99 euro al mese scegliendo il metodo di pagamento automatico Ricarica Automatica. Attivando questa offerta online sul sito ufficiale dell’operatore, gli utenti potranno usufruire dei primi due mesi di rinnovo in maniera totalmente gratuita, dato che l’operatore effettuerà una ricarica pari proprio all’importo delle prime due mensilità. C’è poi disponibile l’offerta Very 4,99 Giga x2, che include ogni mese fino a 20 GB e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Il catalogo è comunque davvero molto vasto e ce ne è per tutti i gusti. Ricordiamo che queste e alcune delle altre offerte disponibili sul sito di Very Mobile sono di tipo operator attack, quindi rivolte principalmente a chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali.