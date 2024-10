Vodafone: nuove offerte da 7 euro in su fino a 200 GB

Proporre offerte ogni mese è una peculiarità di tantissimi gestori che ora come ora possono portare di certo dei benefici a chi cerca di risparmiare. Secondo quanto riportato, una delle aziende che in questo periodo è tra le più attive è Vodafone, vero colosso che in Italia ha in mano il pallino del gioco. Le sue migliori promozioni mobili sono diventate ricorrenti e questo ormai è risaputo. Stando a quanto riportato, il famosissimo provider sta cercando di riprendersi i vecchi clienti e di rubarne alcuni alla concorrenza. A partire da oggi probabilmente in tanti faranno il percorso inverso.

Vodafone: queste sono le Silver migliori del momento, ecco cosa c’è al loro interno

Tra un’offerta e l’altra viste ultimamente, si è infilato improvvisamente uno dei gestori più attesi di tutti, ovvero Vodafone. Chi ha già visto lo scorso 2023, si aspettava che anche il 2024 potesse chiudere con le migliori soluzioni che il provider anglosassone aveva in programma. Effettivamente all’interno delle Silver c’è tutto quello che serve e su questo non c’è alcun mistero. Tutte e due le soluzioni disponibili attualmente solo per alcuni utenti permettono infatti di avere il meglio partendo proprio dai minuti che sono senza limiti verso tutti i gestori. Ci sono anche 200 SMS verso tutti e a partire dalla prima offerta, ecco ben 100 giga in 4G per 7,99 € al mese. A chiudere il tutto c’è l’altra offerta che per 9,99 € al mese garantisce 150 giga in 4G.

Per concludere poi gli utenti possono avere modo di aumentare i giga presenti nelle due offerte appena descritte, basta scegliere solo SmartPay. Con questo servizio gli utenti Vodafone possono ricaricarsi dal conto corrente gratis e avere 50 giga in più sulle loro offerte mobili. Attualmente le soluzioni di Vodafone possono essere scelte solo da chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale tra tutti quelli disponibili sul territorio italiano.