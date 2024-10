Vodafone ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile che include la navigazione 5G al prezzo più basso attualmente disponibile sul mercato. La promozione, denominata Vodafone Silver 5G, si rivolge a coloro che desiderano cambiare operatore e richiedono la portabilità del proprio numero da specifici operatori concorrenti. Questa offerta è valida fino alla fine di ottobre, salvo eventuali proroghe, e la portabilità del numero, come sempre, è gratuita, con il completamento del trasferimento entro tre giorni lavorativi.

Le due offerte Vodafone in 5G

L’offerta Vodafone Silver 5G è suddivisa in due varianti principali, entrambe con l’obiettivo di garantire una connessione ultra veloce grazie alla rete Giga Network 5G, che permette di navigare fino a 2 Gbps in download nelle principali città italiane. Le tariffe disponibili sono Vodafone Silver 5G Fire e Vodafone Silver 5G Space, che offrono diverse opzioni in termini di prezzo e servizi inclusi.

Vodafone Silver 5G Fire è disponibile a un costo mensile di 7,99 euro e include minuti e SMS illimitati, insieme a 100 GB di traffico dati in 5G. Inoltre, prevede 7,6 GB per il roaming all’interno dell’Unione Europea, offrendo così una copertura completa sia in Italia che all’estero. Questa opzione è pensata per chi decide di passare a Vodafone da operatori virtuali o meno noti, come Iliad, Fastweb, Poste Mobile e molti altri.

Vodafone Silver 5G Space, invece, offre minuti e SMS illimitati, con un traffico dati mensile di 150 GB in 5G e 13 GB per il roaming in Europa. Il costo di questa offerta è di 11,99 euro al mese, bloccato per 24 mesi, a condizione che il pagamento avvenga tramite Smart Pay, ossia con addebito diretto su conto corrente o carta di credito. Questa opzione è disponibile per chi proviene da operatori come TIM, WindTre, Kena Mobile e Very Mobile.

Entrambe le offerte includono SIM e spedizione gratuite se acquistate online, e prevedono un piccolo contributo per l’attivazione. Queste promozioni rappresentano un’occasione interessante per chi cerca un servizio di qualità con accesso alla rete 5G a prezzi contenuti.