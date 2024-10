Gli smartphone moderni devono essere dei cameraphone di altissimo livello sia per gli scatti al paesaggio ma, soprattutto, per quanto riguarda gli scatti alle persone. Effettuare foto ai volti nella modalità ritratto non è mai semplice in quanto il sottotono di ogni carnagione influenza la resa cromatica finale.

Il team di DXOMARK ha voluto analizzare il gradimento degli utenti per quanto riguardare l’esperienza fotografica anche in relazione al sottotono. In particolare, gli sforzi si sono orientati sui nuovi iPhone 16 Pro Max in quanto includono feature fotografiche dedicate.

Apple ha introdotto agli “Stili Fotografici” alcuni toni di base come Cool Rose, Neutral, Rose Gold, Gold e Amber al fine di conferire alle immagini un aspetto personalizzato e personalizzabile. In particolare, lo smartphone va ad influenzare il sottotono della pelle sia in fase di scatto che di post-produzione direttamente nell’app Foto.

DXOMARK ha apprezzato la feature dedicata a modificare il sottotono della pelle introdotta da Apple sugli iPhone 16 Pro Max

L’analisi di DXOMARK si è concentrata proprio su questa feature svolgendo i test a Parigi con dieci persone con una vasta gamma di pelli. L’esperimento ha coinvolto ben trenta scene diverse con foto individuali e di gruppo utilizzando le impostazioni dell’iPhone 16 Pro Max. Inoltre, sono state scattate le stesse foto anche con Samsung Galaxy S24 Ultra e Google Pixel 9 Pro XL per avere un riferimento con i principali competitor.

Agli utenti è stato chiesto di indicare la propria immagine preferita dopo averla vista dallo schermo dello smartphone dal display di un computer. Ne emerge che, la modifica del sottotono andava ad impattare, in parte, sulla foto nella sua interezza senza modificare la luminosità del viso.

Tuttavia, dall’analisi dei risultati emerge che non c’è un setup migliore di un altro. Gli utenti preferiscono gli scatti effettuati con iPhone 16 Pro Max nelle tonalità Standard, Neutral, Rose Gold e Cool Rose rispetto a tutte le altre proposte.

Chiaramente si tratta di uno studio svolto in piccolo ma che potrebbe rispecchiare quelle che sono le preferenze globali. Apple potrebbe avere un piccolo vantaggio tecnico rispetto alla concorrenza in quanto consente di adattare le foto allo stile dei vari utenti e alle loro esigenze, sia in fase di scatto che dopo.