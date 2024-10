CoopVoce ha annunciato una nuova partnership con Vodafone, che permetterà ai suoi clienti di accedere alla rete mobile dell’operatore a partire dall’autunno 2024. Questo accordo segna un’importante evoluzione per l’operatore virtuale, che amplierà i servizi offerti introducendo anche la connessione 5G, rafforzando così la sua presenza nel mercato delle telecomunicazioni italiane.

La nuova partnership di Vodafone e CoopVoce

La scelta di collaborare con Vodafone risponde alla volontà di CoopVoce di migliorare la qualità della propria rete, come dichiarato in una nota ufficiale. L’obiettivo dell’operatore è fornire un servizio sempre più efficiente e tecnologicamente avanzato ai propri clienti, confermando il suo impegno nel migliorare costantemente le soluzioni proposte. La fase commerciale della nuova offerta su rete Vodafone partirà nell’autunno 2024 e interesserà inizialmente alcuni degli attuali clienti, che potranno usufruire del miglioramento progressivo dei servizi, inclusi quelli legati al 5G.

I test condotti durante l’estate 2024 hanno preparato il terreno per questa nuova fase, garantendo che gli standard di qualità necessari fossero rispettati. Gabriele Tubertini, Direttore delle Attività Partecipate di Coop Italia, ha sottolineato come la scelta di collaborare con Vodafone sia pienamente in linea con i valori di Coop e CoopVoce. L’attenzione alla qualità e alla trasparenza verso i consumatori rimane una priorità per il gruppo, che vuole continuare a fornire soluzioni affidabili e innovative.

CoopVoce, attiva nel settore dal 2007, si era fino ad ora affidata alla rete di TIM, crescendo fino a servire oltre 2,2 milioni di clienti. Parte del sistema della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) di Coop, l’operatore ha costruito una solida presenza sul territorio italiano, con oltre 900 punti vendita dove è possibile attivare le SIM, oltre ai canali online.

Il nuovo accordo con Vodafone è stato reso possibile dai recenti investimenti tecnologici di CoopVoce, che dal 2020 gestisce in modo indipendente la propria infrastruttura. Questo percorso di innovazione ha incluso il lancio del servizio VoLTE nel marzo 2023, un’ulteriore conferma della volontà di CoopVoce di rimanere competitiva.