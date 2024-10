Realme GT 7 Pro è il primo con Snapdragon 8 Elite ad arrivare in Europa

Dopo il lancio dell’ultimo processore di casa Qualcomm, gli utenti stanno aspettando i primi smartphone che lo includeranno nel loro organigramma hardware. Lo Snpdragon 8 Elite potrebbe infatti essere il miglior chip di sempre e a quanto pare c’è già un’azienda che ha annunciato di essere la prima a portarlo in Europa a bordo del suo dispositivo mobile. Stiamo parlando di Realme, produttore tra i più apprezzati in Europa negli ultimi anni che ha annunciato l’imminente lancio del suo Realme GT 7 Pro.

Sarà a quanto pare proprio questo il primo flagship in Europa ad essere equipaggiato con il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Il prossimo mese di novembre sarà il momento giusto per presentarlo nel vecchio continente e dunque anche in Italia.

Realme GT 7 Pro sarà il primo con Snapdragon 8 Elite in Europa e anche in Italia

All’interno del miglior chip in circolazione c’è potenza a non finire e questa volta a beneficiarne per primo sarà il nuovo Realme GT 7 Pro. Sarà il suo cuore pulsante il rivoluzionario Snapdragon 8 Elite, ad oggi certamente una delle piattaforme mobili più avanzate sul mercato. Grazie alla tecnologia a 3 nm di TSMC con cui è stato generato, questo chip garantisce un’efficienza energetica superiore e una potenza di elaborazione senza rivali al momento, con una velocità di clock che supera i 4 GHz. Non sarà un problema per il nuovo smartphone gestire processi molto impegnativi vista la grande abilità nel districarsi tra di loro di questo SoC.

Il realme GT 7 Pro si inserisce nella serie GT, storicamente riconosciuta per le sue prestazioni elevate. La serie GT 6, lanciata nel giugno 2024, ha riscontrato un enorme successo grazie alle sue capacità AI, ed è stata molto apprezzata sia dal mercato che dagli utenti. Con la serie GT Pro, realme introduce un aggiornamento significativo che spinge ancora oltre i limiti delle prestazioni.

Il lancio di questo dispositivo rappresenta un passo importante per realme e una pietra miliare per il mercato europeo, riaffermando il brand come uno dei protagonisti nella fascia alta del mercato degli smartphone.