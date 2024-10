TIM smonta la concorrenza: ecco 3 offerte con prezzi bomba

Con grande dispiacere degli utenti, TIM qualche anno fa ha subito l’ondata dei gestori virtuali e di Iliad ma ora vuole riprendersi tutto con gli interessi. Il famoso provider italiano infatti ha rilanciato: all’interno delle sue offerte migliori che sono le Power, ora c’è davvero tutto quello che serve per stupire.

Tra minuti, SMS e tanti giga siamo di fronte alle migliori promo del momento e ora come ora non c’è modo di arginare il forte gestore italiano. Come visto durante la fine del 2023, anche questo 2024 si appresta a chiudere nel segno di TIM con tutto incluso.

TIM ha proposto il meglio: le Power sono tornate con tanti contenuti e con prezzi folli

Ovviamente si parte dall’offerta meno costosa, la famosissima Power Iron. La prima proposta mobile è proprio queste che offre un pacchetto completo a soli 6,99 € al mese. Come tanti utenti hanno avuto modo di testare personalmente, la soluzione include minuti illimitati, 200 SMS e ben 150 GB di traffico dati in 4G.

Una seconda opzione, molto simile, è la Power Supreme Easy, che mette a disposizione 200 GB in 4G, sempre con minuti illimitati e 200 SMS. Il costo è di 7,99 € al mese.

Infine, la punta di diamante della promozione TIM è la Power Special. Con questa offerta, si hanno a disposizione 300 GB di traffico dati in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS, il tutto a 9,99 € al mese.

Tutti i giorni gli utenti tendono a scegliere delle offerte di casa TIM ma questa volta non tutti possono procedere. Il gestore italiano infatti ha deciso di assaltare soprattutto coloro che stanno dominando, ovvero i gestori virtuali e Iliad. Questo vuol dire che solo ed esclusivamente chi proviene da queste realtà potrà avere il privilegio di scegliere una delle tre Power. In più solo il primo mese sarà totalmente gratuito per chi prende al volo un’offerta.