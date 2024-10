Dopo l’ultimo aggiornamento 24H2 per dispositivi Windows 11 sembra essere arrivato un problema importante per molti utenti. Come confermato da Microsoft il bug riscontrato sta causando le temute Blue Screen of Death (schermate blu della morte). Quest’ultime si sono palesate su tutti i dispositivi che hanno installato l’app Voicemeeter.

Purtroppo, non è la prima volta che gli utenti lamentano la presenza di bug e problemi in seguito all’aggiornamento Windows 11 24H2. Alcuni di questi, ad esempio, riguardano gli SSD della Western Digital.

Dispositivi Windows colpiti da un nuovo bug

Secondo quanto riportato da Microsoft il problema delle schermate blu si è manifestato cono un errore MEMORY_MANAGEMENT. Quest’ultimo è causato da alcuni problemi di compatibilità tra il gestore della memoria di Windows e il driver di Voicemeeter.

Si tratta di un problema fastidioso che compromette l’uso dei propri dispositivi. A tal proposito, Microsoft consiglia agli utenti di verificare la lista dei problemi noti prima di poter procedere ad aggiornare i propri computer. Inoltre, ha implementato un blocco di compatibilità sui sistemi con Voicemeeter. Ciò significa che Windows Update non presenterà l’aggiornamento 24H2 sui dispositivi che non vengono considerati compatibili.

Proprio per questo, Microsoft invita gli utenti a non cercare di aggirare il blocco manualmente per non cadere vittime del bug delle schermate blu. È importante ricordare che al momento il problema riguarda solo i dispositivi client con Windows 11 24H2. Ciò significa che tutte le versioni precedenti di Windows11 così come quelle di Windows10 sono al sicuro e non sono colpite da questo specifico bug.

Al momento, l’unica soluzione è quella di disinstallare temporaneamente Voicemeeter e tutte le sue componenti. In alternativa, è possibile attendere che VB-Audio Software rilasci una versione aggiornata dell’app che presenti le correzioni adeguate alla situazione. Nel frattempo, Microsoft assicura che presto fornirà tutte le informazioni aggiornate quando disponibili. Non resta dunque che attendere per ricevere ulteriori sviluppi.