Continuano a emergere dettagli sui futuri smartphone di punta di Samsung, i Galaxy S25. Come di consueto, il noto leaker Ice Universe ha condiviso alcune informazioni sui colori e sul design degli schermi. Le quattro colorazioni previste per il lancio del modello S25 Ultra sono: nero, verde, blu e titanio. Ma non è tutto. Online sono apparse anche nuove immagini dei display, con una visuale alle forme generali e ai tipi di cornici adottate.

Galaxy S25: colori e specifiche tecniche, cosa aspettarsi

Non è difficile distinguere i modelli grazie ai proteggi-schermo. L’S25 Ultra, ad esempio, presenta angoli più arrotondati rispetto alla versione precedente. Ma comunque meno rispetto ai modelli base S 25 e S25Plus. Samsung cerca di standardizzare il design della linea, ma deve ancora tenere conto dello slot per la S Pen, una caratteristica esclusiva dell’S25Ultra. Un dettaglio curioso è la scritta “Galaxy S24 Ultra” presente su alcuni proteggi-schermo. La quale sembra essere un errore, poiché il modello mostrato è chiaramente un altro.

Per quanto riguarda le varianti cromatiche, Ice Universe ha sottolineato che ci sarà, come sempre, una versione esclusiva disponibile solo nello store online di Samsung. Ma i dettagli su questa colorazione sono ancora incerti. Lo scorso anno, l’S24 Ultra è stato commercializzato in quattro colori standard e tre esclusivi per il Samsung-Shop. Però una cosa è certa. Il nome “Titanium”, già confermato per uno dei colori del nuovo S25Ultra, sembra improbabile che venga nuovamente utilizzato in modo esteso. Proprio come avvenuto in passato.

Tra le specifiche già note, il Galaxy S25Ultra avrà uno schermo da 6,86 pollici. Oltre che un sistema di fotocamere posteriori con sensori da 200MP, 50MP e 10MP. In più sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. La batteria sarà da 5.000mAh con ricarica a 45watt. Mentre è prevista una configurazione con almeno 16GB di RAM e connettività satellitare. L’attesa per il lancio, previsto per l’inizio del 2025, è ancora lunga le informazioni trapelate rendono già molto interessante il prossimo smartphone della serie Galaxy.