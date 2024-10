Nei giorni scorsi si era diffusa una notizia che aveva sorpreso molti appassionati di calcio. Si vociferava, infatti, l’arrivo di Arda Güler alla Juventus. L’annuncio dell’acquisto del giovane calciatore del Real Madrid era stato rilasciato sull’account ufficiale su X della squadra italiana. Il post, dunque, nonostante gli evidenti dubbi, sembrava essere vero. Nel testo veniva dato il benvenuto ufficiale ad Arda Güler da parte della Juventus. Inoltre, era presenta anche una foto del calciatore del Real Madrid in aeroporto. Anche se in rete le notizie si diffondono alla velocità della luce, dopo pochi minuti è arrivato il chiarimento da parte del club.

Hackerato l’account X ufficiale della Juventus

In una nota social, il club sportivo di Torino ha specificato che si è trattato di un attacco hacker. I malintenzionati avevano preso il controllo dell’account inglese della Juventus per poi pubblicare il post che riportava la falsa notizia sull’arrivo di Arda Güler.

Nel comunicato viene riferito che i post fasulli pubblicati sull’account ufficiale sono stati prontamente rimossi. Inoltre, è stato riferito che oltre quelli che riportavano l’arrivo del giocatore del Real Madrid ci sono anche altri contenuti che sono stati pubblicati dagli hacker. L’account della Juventus, dunque, era rimasto sotto controllo degli hacker.

Ciò che ha sorpreso sono anche le interazioni che suddetti post hanno ottenuto. Non è ancora chiaro se si tratti di appositi bot utilizzati dagli hacker per permettere all’algoritmo di X di attivarsi e dare visibilità al loro operato sull’account. In ogni caso si tratta di un caso tipico in cui è evidente come l’intervento di un gruppo di hacker possa portare alla diffusione a livello nazionale (e a volte anche mondiale) di informazioni false. L’incidente, inoltre, solleva una serie di discussioni riguardo la sicurezza degli account pubblici sui social media. D’altronde non è la prima volta che situazioni del genere accadono colpendo i profili social di celebrità e istituzioni note.