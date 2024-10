WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione per tutti i suoi utenti. Si tratta di un’opzione ideata con il supporto Meta AI, il chatbot di Mark Zuckerberg. Si tratta di “Meta AI Chat Memory” che consentirà di memorizzare importanti dettagli che vengono condivisi all’interno delle chat.

Il chatbot procederà automaticamente e memorizzerà una vasta gamma di dati personali degli utenti. Tra cui le preferenze alimentari, i compleanni, i libri preferiti e persino le allergie. I dati raccolti e memorizzati verranno poi utilizzati per fornire risposte più pertinenti e personalizzate.

WhatsApp e Meta AI forniscono una nuova opzione

La funzione è stata scovata nella versione beta dell’app per Android (2.24.22.9). WABetaInfo, a tal proposito, ha dichiarato che all’interno di WhatsApp verrà aggiunta una nuova sezione di Meta AI. Si tratta di “Memory”. Qui gli utenti potranno visualizzare e gestire le informazioni memorizzate dall’intelligenza artificiale.

Con l’arrivo di Meta AI sulla piattaforma di messaggistica l’azienda sta introducendo una serie di novità importanti. A tal proposito, come anticipato durante l’evento Connect 2024, è previsto l’arrivo di nuove espansioni. Quest’ultime permetteranno di rendere l’esperienza degli utenti sempre più interattiva e coinvolgente.

Quando si tratta dei dati personali degli utenti una delle questioni principali riguarda sicuramente la privacy di quest’ultimi. Per la nuova funzione in arrivo su WhatsApp viene garantito che tutti gli utenti avranno pieno controllo sui propri dati. Quest’ultimi potranno aggiornare o rimuovere dettagli specifici. Inoltre, sarà possibile chiedere a Meta AI di ricordare informazioni in base alle proprie esigenze. Per farlo bisognerà affidarsi al comando definito “ricorda questo”.

Al momento la funzione è in fase di testing. Sarà necessario ulteriore tempo affinchè la funzione arrivi a tutti gli utenti nella versione stabile di WhatsApp. Il suo arrivo potrebbe rappresentare un importante passo avanti per l’integrazione dell’AI nel servizio di messaggistica. Con le nuove opzioni disponibili gli utenti potranno migliorare visibilmente la propria esperienza quotidiana.