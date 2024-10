MEDION ed ERAZER hanno da poco presentato il Reliability Program, un programma di affidabilità pensato per garantire la massima sicurezza dei consumatori e la trasparenza nei loro confronti. Tutti coloro intenzionati ad acquistare un PC o un laptop dei due brand potranno contare sulla formula soddisfatti o rimborsati.

L’azienda si impegna attivamente ad offrire ai propri utenti delle macchine sempre perfette e funzionanti per permettere agli utenti di concentrarsi solo sul proprio lavoro o svago. Tuttavia, nel caso in cui dovesse insorgere un difetto tecnico, gli utenti non devono disperarsi.

Infatti, MEDION ed ERAZER si impegnano ad effettuare la riparazione come da garanzia e, dopo l’intervento tecnico si impegnano in un modo del tutto nuovo per il settore. Il cliente potrà usufruire di un rimborso del 100% del valore del prodotto e, al tempo stesso, tenere il PC o laptop.

MEDION ed ERAZER crede nelle proprie capacità, tanto da rimborsare al 100% gli utenti che riscontrano difetti tecnici sui PC e laptop

Si tratta di una formula che vuole sottolineare l’impego da parte del brand di garantire la massima soddisfazione e sicurezza per il cliente. Un difetto tecnico può sempre capitare ma questo non deve diventare un motivo di sconforto o sfiducia dei clienti nei confronti del produttore.

Come afferma Dirk-Jan Hartog, Marketing & PR Manager North South Region: “È nel nostro DNA sfruttare tutto il potenziale. Per dare ai consumatori ancora più sicurezza nell’acquisto di un prodotto, abbiamo creato un programma di affidabilità per i nostri computer portatili e PC. Questo ci permette di dare ai nostri clienti il 100% della sicurezza”.

Al fine di poter accedere ai benefici offerti dal programma di affidabilità, sarà necessario acquistare un prodotto MEDION o ERAZER tra il 14 ottobre 2024 e il 31 marzo 2025. I laptop e i PC dovranno essere nuovi e dotati di processore Intel. Inoltre, bisognerà procedere alla registrazione del prodotto entro 15 giorni dall’acquisto sulla piattaforma dedicata. Nel caso in cui dovesse insorgere un difetto tecnico, la cui riparazione avviene tra 30 e 365 giorni dalla data di acquisto, l’acquirente potrà richiedere il rimborso completo.