L’evento di lancio dello Snapdragon 8 Elite ha rivoluzionato il panorama mobile. Qualcomm ha realizzato un System-on-Chip orientato alle massime prestazioni, in grado di offrire agli utenti quello di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.

Le prime indicazioni fornite da Qualcomm indicano che il chipset è estremamente potente, come emerso dai dati di Geekbench. Sulla piattaforma, il divario prestazionale nel test in single-core a favore di Apple A18 Pro è di appena il 4%. Tuttavia, la situazione si ribalta enormemente quando si passa al test in multi-core, con il chip americano che migliora le performance del 27%.

Lo Snapdragon 8 Elite si candida a diventare il chipset di riferimento nel settore mobile e, per questo motivo, molti produttori lo hanno scelto per i propri flagship. Proviamo ad individuare i principali brand e i relativi smartphone che arriveranno sul mercato nelle prossime settimane.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite sarà presente su tantissimi device top di gamma, scopriamo quali sono i dispositivi più attesi

Il primo dispositivi ad essere lanciato con il chipset Qualcomm dovrebbe essere lo Xiaomi 15. Il lancio del flagship è atteso entro la fine del mese di ottobre in Cina e, poco dopo, nel resto del mondo. Sempre alla fine del mese, più precisamente il 30 ottobre, è atteso il debutto in Cina di iQOO 13 con il lancio globale previsto a dicembre.

Il prossimo 31 ottobre è prevista la conferenza dedicata al lancio di OnePlus 13 mentre, a novembre, possiamo aspettarci il debutto di Realme GT 7 Pro. Tra i brand in procinto di lanciare uno smartphone c’è Vivo con il nuovo X200 Ultra che sarà annunciato ufficialmente il prossimo anno.

Questi sono solo alcuni degli smartphone che utilizzeranno lo Snapdragon 8 Elite nel brevissimo periodo. Guardano al prossimo anno, possiamo certamente citare anche Samsung Galaxy S25 Ultra e molti altri dispositivi non ancora annunciati. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.