L’iPhone SE 4, atteso per l’inizio del 2025, sarà fortemente ispirato al design dell’iPhone14. Proprio come hanno confermato le immagini diffuse da Macotakara. Le dimensioni sono praticamente identiche, con le cover dei due modelli che risultano intercambiabili. Il nuovo SE si presenta con un display da 6,1 pollici, bordi di 2mm, e una fotocamera singola sul retro. Questa scelta lo differenzia dal doppio sensore da 12MP dell’iPhone14. Ma mantiene uno stile elegante e pulito, simile al modello del 2022.

L’iPhone SE 4: specifiche tecniche e differenze principali

La conferma della singola fotocamera viene ulteriormente avvalorata dalle cover disponibili per questo modello. Anche se alcune speculazioni suggeriscono la possibilità di una versione Plus con schermo da 6,7” è improbabile che questa variante venga rilasciata a breve. Il nuovo iPhoneSE 4 potrebbe dunque continuare nella tradizione dei dispositivi compatti e accessibili della linea SE. Ma con alcune novità tecniche e un aspetto ormai consolidato.

Oltre alle dimensioni, che restano identiche all’iPhone 14 (146,7×71,5×7,8mm), il nuovo iPhoneSE4 presenterà alcune differenze chiave. La porta USB-C sostituirà il connettore Lightning, e il tasto per il silenzioso sarà leggermente ridotto rispetto al modello precedente. Il processore potrebbe essere l’Apple A16, supportato da connettività 5G. Mentre le fotocamere includeranno una posteriore da 48MP e una anteriore TrueDepth da 12MP.

Il prezzo previsto si aggirerà tra i 350 e i 400€. Insomma, con caratteristiche come il modem proprietario Apple, denominato Centauri, e il supporto all’AppleIntelligence, l’iPhone SE 4 sembra destinato a posizionarsi come una soluzione competitiva sul mercato. Pur sacrificando alcune delle funzionalità avanzate presenti sugli altri smartphone del medesimo brand di fascia alta. Queste sono solo alcune indiscrezioni che sono trapelate fino in questo momento. Ovviamente, consigliamo di dare per certe tutte queste informazioni in quanto le conferme ufficiali avverranno solo con la sua effettiva presentazione al grande pubblico. Dove tutti i dettagli verranno finalmente svelati, insieme a nuove e possibili prestazioni all’avanguardia.