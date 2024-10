Si torna a parlare ancora una volta di uno dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4, un dispositivo piuttosto atteso e che non dovrà assolutamente deludere le aspettative degli utenti, soprattutto dopo il debutto ufficiale della nuova serie top di gamma di iPhone 16. Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto di questo modello soprattutto per quanto riguarda il suo possibile design. Nel corso delle ultime ore, però, sono emerse in rete alcune immagini ritraenti le cover di questo nuovo device.

iPhone SE 4, emergono in rete nuovi dettagli grazie a delle cover

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli di rilievo riguardanti il possibile design del prossimo smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone SE 4. Sappiamo già che questo nuovo modello si distinguerà dai suoi predecessori per un cambio di un certo spessore dal punto di vista del design.

Sulla parte frontale dello smartphone sappiamo infatti che troveremo un design più moderno rispetto al passato, con un look molto simile a quello presente sul precedente iPhone 14. La novità emersa in queste ore, però, riguarda la parte posteriore. Come già accennato, infatti, in queste ore sono emerse alcune foto ritraenti delle cover di questo device. Le foto in questione sono state pubblicate dal leaker Sonny Dickson sul social network X.

Osservando queste immagini, possiamo notare come sia presente in alto uno spazio adibito al comparto fotografico. Come è facile dedurre, questo spazio potrà ospitare un singolo sensore fotografico e un flash LED. Se sarà effettivamente così, questo sarà uno dei pochi punti in comune con i precedenti modelli di questa serie. Si tratta di una scelta più che comprensibile, se sarà veritiera. L’azienda deve infatti necessariamente differenziare questo modello dagli altri appena presentati dall’azienda. Ricordiamo infatti che questo nuovo smartphone avrà diverse caratteristiche in comune con la nuova serie di iPhone 16, tra cui il potente processore di ultima generazione.