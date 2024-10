la parte finale del mese di ottobre, come preannunciato, rappresenterà una vera e propria gara da parte dei produttori di hardware per conquistare il mercato dei professori, Qualcomm, Intel e AMD Sono pronti a darsi battaglia per conquistare le quote maggiori e quest’ultima sta per sferrare il suo primo colpo, mostrando al mondo il suo Ryzen 7 9800X3D, basato sull’architettura Zen 5 e dotato di tecnologia 3D V-cache, per farlo sfrutterà la cornice di un evento stampa che si terrà a Zhuhai il 23 e 24 ottobre 2024.

Presto vedrete

Durante questo evento saranno presenti dei giornalisti cinesi e alcuni selezionati appassionati del mondo del gaming che avranno la possibilità di toccare con mano le caratteristiche del nuovo processore di AMD, stando infatti ad alcuni indiscrezioni sembra che l’evento sarà diviso in una zona di presentazione e in una esperienziale all’interno della quale gli appassionati potranno toccare con mano delle postazioni desktop che monteranno il processore in questione per poter toccare con mano le sue prestazioni nei videogiochi di maggior interesse in questo periodo, non è da escludere che l’azienda abbia anche previsto una piattaforma online per poter seguire in diretta video la presentazione.

Il processore in questione è uno dei più attesi nel panorama del gaming dal momento che dovrebbe portare delle prestazioni a dir poco assolute accostate ad un’efficienza senza precedenti garantita dalla nuova architettura, secondo l’indiscrezioni infatti il Ryzen 7 9800X3D potrebbe raggiungere una frequenza di boost all-core di 5,20 GHz, Un incremento mai visto prima che dovrebbe consentire un aumento di prestazioni davvero evidente, ovviamente servirà attendere con mano per capire in termini pratici a cosa corrisponderà questo cambiamento, il dato è ovviamente promettente.

Non rimane dunque che attendere la data indicata per vedere una volta per tutte come si comportano questi processori nella realtà, abbandonando ciò che i freddi numeri suggeriscono in favore di qualcosa di più realistico.