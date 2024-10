Da qualche settimana, TIM ha rinnovato le sue proposte per i nuovi clienti interessati ai pacchetti Mobile e TV. Chi attiva un’offerta con l’ inclusione di TIMVISION ora deve fare i conti con un aumento dei prezzi. Infatti, il piano TIMVISION-Intrattenimento, che in precedenza offriva uno sconto considerevole, ha visto la riduzione del costo, ma non al livello di prima. A partire dal 30 settembre 2024, per chi sottoscrive una nuova attivazione, il prezzo di questo servizio sarà di 12€ al mese. Si parla di quasi il doppio rispetto ai precedenti 7€. Di conseguenza, l’importo totale delle offerte è aumentato. Esse hanno raggiunto i 34,99€ per TIM Mobile e TV. Si parla di 24,99€ per Mobile+TVPromo e 19,99€ per Mobile+TVPromoMNP.

TIM: dettagli sulle offerte e costi di attivazione

Insieme a queste soluzioni però sarà possibile usufruire anche di vari servizi. Come minuti illimitati verso numeri nazionali e un limite di 250 minuti per chiamate internazionali, oltre a 200 SMS. In più sono inclusi anche 100Giga di traffico dati 5G, garantendo così una connessione veloce e stabile.

Le promozioni sopra citate sono tutte disponibili sia per nuovi clienti sia per chi desidera effettuare un cambio di offerta. L’attivazione per i nuovi utenti comporta un costo di 9,99€, azzerato se effettuata online. Per chi proviene da un altro operatore, invece ha un costo ridotto di 5€. È importante notare che tutti i nuovi clienti dovranno comunque sostenere il costo della SIM, pari a 10 euro. Mentre il primo mese potrà essere gratuito se la registrazione della promo sarà effettuata online.

Ma le novità non finiscono qui. Per chi ha un’età inferiore ai 25 anni, TIM ha lanciato l’Opzione Young. Quest’ultima consente di ottenere 50 Giga aggiuntivi ogni mese. Le nuove attivazioni possono anche avvalersi della possibilità di utilizzare lo SPID per velocizzare il processo di identificazione. Insomma, tutte queste modifiche non fanno altro che evidenziare ancora di più l’intento di TIM di adattarsi alle esigenze del mercato e dei consumatori. Proprio grazie alla sua tendenza ad offrire piani sempre più competitivi, in grado di combinare servizi di telefonia con l’ intrattenimento in streaming.