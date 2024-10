Una delle più grandi contese nel mondo della tecnologia è rappresentata senza alcun dubbio dall’Intelligenza Artificiale e nel dettaglio dalle GPU necessarie al suo addestramento, infatti le grandi aziende che le producono si contendono fortemente il mercato dal momento che rappresenta una grandissima possibilità di guadagno, basti pensare che Nvidia grazie alle sue GPU che attualmente dominano senza rivali ha conquistato il titolo di azienda più preziosa del mondo grazie alla vendita derivata dalle sue schede della serie HX.

Ovviamente tutto ciò non è andato giù di buon grado alla sua rivale storica, AMD, che si è vista rubare la scena e non è stata, almeno finora, in grado di rispondere adeguatamente a questo controllo totale costruito da Nvidia, fino a questo momento poichè sembra che anche un’offerta AMD sia pronta al lancio, parliamo di AMD MI325X basata su una GPU CDNA3, con la bellezza di 153 miliardi di transistor.

Più potente della top di gamma Nvidia

Nel dettaglio la scheda è prodotta da TSMC sui nodi litografici FinFET a 5 e 6 nm (le GPU Hopper di NVIDIA sono a 4 nm), vanta ben 19.456 Stream Processor raggruppati in 304 CU, la frequenza operativa arriva a 2,1 GHz, mentre la potenza massima teorica nelle operazioni FP16 è quantificata in 1,3 PFLOPs (PetaFLOPs).

Secondo l’amministratrice delegata Lisa Su, la scheda di AMD è in grado di rivaleggiare con la HX200 di Nvidia basata su architettura Hopper, come se non bastasse ha affermato che il prossimo anno arriverà un altro acceleratore che consentirà ad AMD di offrire una soluzione alle future schede Blackwell.

Si tratta senza dubbio di affermazioni pesanti dal momento che quando si parla di schede AI si parla senza dubbio di schede Nvidia, la competizione sarà serrata e sicuramente la risposta di Nvidia non tarderà ad arrivare, dopo le schede RTX 50 sicuramente anche anche quelle AI arriveranno sul mercato.