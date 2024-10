WindTre aumenta i prezzi di alcune offerte: ecco quali

È molto piacevole scopare spesso grazie al web le nuove offerte che arrivano ad allietare gli utenti, sia per i contenuti che offrono, sia per la convenienza che conferiscono. Ovviamente ci sono anche gli altri lati della medaglia, come quello che riguarda altrettanto spesso la rimodulazione delle stesse promozioni mobili di cui si parla. Ciò significa che, passato un determinato periodo di tempo, quella stessa offerta mobile potrebbe aumentare di prezzo in base alle condizioni di mercato e ad altri fattori ben definiti. Tutto ciò sta accadendo questa volta ad opera di uno dei gestori più influenti in Italia, ovvero WindTre.

Secondo quanto riportato infatti l’azienda, a partire dal prossimo 1 gennaio 2025, si ritroverà ad applicare un aumento di 3 euro al mese. Questo riguarderà alcune offerte di rete fissa e non mobile, coinvolgendo determinati piani tariffari.

WindTRE rimodula le offerte di casa a partire dall’1 gennaio 2025

Secondo quanto riportato, la rimodulazione che applicherà nel 2025 WindTre non ha ancora dei tratti ben definiti in quanto l’operatore non ha fornito un elenco dettagliato delle tariffe che saranno interessate. La rimodulazione questa volta farà arrabbiare gli utenti, i quali ne avevano ricevuta una già durante lo scorso mese di settembre. In quel caso l’aumento riguardò ugualmente le tariffe per la casa. Questo è il messaggio che asta arrivando agli utenti e che preannuncia la rimodulazione in arrivo:

“A seguito della necessità di rivedere la posizione dell’offerta e di permettere a WindTre di mantenere standard di servizio all’altezza delle crescenti richieste del mercato“.

Detto ciò, gli utenti dovranno ora attendere solo il verdetto e verificare se la loro offerta verrà interessata dall’aumento preannunciato. Almeno per il momento tutti possono restare tranquilli per altri due mesi e mezzo. Ovviamente coloro che vorranno abbandonare WindTre potranno farlo liberamente non andando incontro a nessun tipo di penale da pagare.